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【疫情消息】南非變種病毒株 世衛命名Omicron

股樓投資 16:52 2021/11/27

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南非於11 月 24 日首次向世衛組織報告，博茨瓦納、比利時、香港和以色列也發現了該病例。新變種病毒株B.1.1.529在當地已有77宗確診個案，傳播速度驚人令人擔憂。

 

世界衛生組織其後於11月26日召開會議，討論新變種病毒株B.1.1.529。世衛顧問小組建議列為「值得關注」（variants of concern），並將變種病毒株命名為「Omicron」。

 

多國宣布禁止或限制進出南部非洲的旅行。英國宣布，除英國國民、愛爾蘭國民或英國居民，來自南非、納米比亞、津巴布韋、博茨瓦納、萊索托和埃斯瓦蒂尼的旅客將無法進入英國；美國將限制來自南非、博茨瓦納、津巴布韋、納米比亞、萊索托、埃斯瓦蒂尼、莫桑比克和馬拉維的航班，將於周一（29日）生效；歐盟國家和瑞士也暫時停止往返一些南部非洲國家的航班。

 

除了英國、美國和歐盟之外，許多其他國家也宣布了限制措施：日本宣布，來自南部非洲大部分地區的旅客將需要隔離10天，並在此期間接受4次檢測，將於今日（27月）生效；印度已下令對來自南非、博茨瓦納和香港的旅客進行更嚴格的篩查和檢測；伊朗將禁止來自包括南非在內的6個南部非洲國家的旅客，而來自該地區的伊朗人將在2次檢測呈陰性後被接納；巴西表示將限制來自非洲6個國家的前往該地區的旅行。

 

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