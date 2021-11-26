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【啟德地皮】中海外13.5億元向母企合資公司售啟德地皮3成權益　一周兩中資發展商減持啟德地

股市 22:17 2021/11/26

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【啟德地皮】中國海外發展以13.5億元出售啟德項目30%的權益

再有中資發展商交易啟德地皮，中國海外發展 （00688） 宣布，出售啟德項目30%的權益。中海外指，擬向母企中國海外集團持有50%股權的公司，以13.5億元出售啟德項目30%權益。中海外去年12月以42.7億元收購該幅「啟德第4E區1號地」，以最新交易代價計，項目估值大致維持，相當樓面地價每呎1.3萬元。

中海外表示，交易將透過買賣集團旗下一間項目控股公司30%已發行股份及相應的股東貸款方式進行。據通告，買方公司除了中海外母企外，由建行 （00939） 間接持有50%股權。

交易完成後，中海外對持有地皮的項目公司，權益由80%減至50%，項目公司將不再作為集團的附屬公司。

遠東發展夥新世界合資　最多79億收購佳兆業旗下啟德物業，項目最初由高銀投得，可見【下一頁】

中海外表示，訂立股份購買協議有助集團利用市場資源，優化對啟德項目的投資回報及分散項目風險，並提高流動性及產生額外營運資金，項目控股公司只佔集團整體一小部份利潤，而集團仍將持有項目控股公司50%之權益，因此董事局認為交易為集團提供了一次良機，從啟德項目中變現部份投資，且不會對啟德項目的運營造成重大影響。

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編輯：曾樂詩

港股 建設銀行（00939） 中國海外發展（00688）

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