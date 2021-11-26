美團上季盈轉虧蝕100億人幣 預期本季外賣交易量增幅放緩

內地外賣平台營運商美團(03690)公布上季業績。集團截至今年9月止第三季虧損99.94億元（人民幣．下同），遜預期，對比去年為純利63.21億元；以非國際財務報告準則計量，經調整虧損55.2億元，對比去年同期為經調整純利20.5億元；經調整EBITDA虧損40.6億元，去年同期為經調整EBITDA26.7億元。

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期內，美團收入488.2億元，按年升37.9％；經營虧損101.03億元，對比去年同期為經營溢利67.24億元。當中餐飲外賣業務收入264.85億元，按年升28％。餐飲外賣業務交易金額於季內按年增長29.5％至1,971億元；餐飲外賣日均交易筆數按年增長24.9％至4,360萬筆，經營溢利由第二季的24億元，下跌63％至第三季的8.7億元。

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美團首席財務官陳少暉表示，今年末季的餐飲外賣交易筆數因高基數效應及冬天疫情等因素，增幅或較上季放緩，但他強調長期而言餐飲外賣仍能保持強勁增長，日均訂單量達到1億單的目標不變。

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