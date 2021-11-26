【新股IPO】武漢亞洲心臟病醫院傳有意明年來港上市

引述外電報道，民營醫療服務機構武漢亞洲心臟病醫院計劃來港上市，集資數億美元。有指，武漢亞洲心臟病醫院目前正與摩根大通及摩根士丹利洽談潛在上市計劃，預計最快明年上市。

武漢亞洲心臟病醫院母公司香港亞洲醫療集團曾於2018年完成1.5億美元戰略融資，引入泛大西洋投資(General Atlantic)為股東。

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根據武漢亞洲心臟病醫院網站介紹，該醫院成立於1999年，是一家大型三級甲等心臟病專科醫院，共有750張開放床位，截至2020年底已接診心臟病患者逾473萬人次，並成功實施各類心臟手術逾35.7萬宗，平均每年手術量超過2.9萬宗。

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記者：張以正