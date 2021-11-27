美示威開槍少年判無罪 議員促頒國會金質獎章表揚

18歲美國白人青年里滕豪斯去年於反種族歧視示威開槍釀2死1傷，上周獲判無罪引起爭議。美國前總統特朗普早前接見里滕豪斯，而極右共和黨眾議員格林更提議向里滕豪斯頒發屬平民最高榮譽的國會金質獎章，稱要表揚其保護社區。

美國青年BLM示威開槍釀2死 獲判無罪引發多地抗議 【下一頁】

特朗普為支持者護航 美國示威17歲少年開槍屬自衛 【下一頁】

事緣里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）去年8月於威斯康星州基諾沙（Kenosha）的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）示威中，手持步槍向3名示威者開槍，導致2死1傷。陪審團上周五（19日）裁定里滕豪斯的一級謀殺罪等5項罪名全部不成立。

美國多地在判決出爐後有示威，示威者指控判決涉及司法不公，美國總統拜登（Joe Biden）也指裁決令他也感到憤怒和擔憂。

格林（Marjorie Taylor Greene）本周提出一項議案，提議國會向里滕豪斯頒發國會金質獎章（Congressional Gold Medal）。格林形容去年8月發生的BLM示威是一場騷亂，並稱讚里滕豪斯當時保護了基諾沙社區。

國會金質獎章與總統自由勳章並列美國最高平民榮譽。國會授予這個獎章表揚有傑出貢獻的公眾，推崇愛國人士的美德以及延續紀念偉大事件。

過往不少名人獲得國會金質獎章

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據悉，議案起碼要於國會兩院獲得三分二的議員聯署支持。兩院通過議案後，將由眾議院金融服務委員會和參議院銀行、住屋和城市事務委員會審議，再由總統授權頒發。

但目前民主黨人控制兩院，格林的議案料無法通過。

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責任編輯：鄭錦玲