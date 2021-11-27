  • 21°C
香港時間 : 20211127日 (六) 09:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美示威開槍少年判無罪 議員促頒國會金質獎章表揚

環球社會熱點 09:05 2021/11/27

分享：

18歲美國白人青年里滕豪斯去年於反種族歧視示威開槍釀2死1傷，上周獲判無罪引起爭議。美國前總統特朗普早前接見里滕豪斯，而極右共和黨眾議員格林更提議向里滕豪斯頒發屬平民最高榮譽的國會金質獎章，稱要表揚其保護社區。

美國青年BLM示威開槍釀2死 獲判無罪引發多地抗議 【下一頁】

特朗普為支持者護航 美國示威17歲少年開槍屬自衛 【下一頁】

事緣里滕豪斯（Kyle Rittenhouse）去年8月於威斯康星州基諾沙（Kenosha）的「黑人性命攸關」（Black Lives Matter，BLM）示威中，手持步槍向3名示威者開槍，導致2死1傷。陪審團上周五（19日）裁定里滕豪斯的一級謀殺罪等5項罪名全部不成立。

美國多地在判決出爐後有示威，示威者指控判決涉及司法不公，美國總統拜登（Joe Biden）也指裁決令他也感到憤怒和擔憂。

格林（Marjorie Taylor Greene）本周提出一項議案，提議國會向里滕豪斯頒發國會金質獎章（Congressional Gold Medal）。格林形容去年8月發生的BLM示威是一場騷亂，並稱讚里滕豪斯當時保護了基諾沙社區。

國會金質獎章與總統自由勳章並列美國最高平民榮譽。國會授予這個獎章表揚有傑出貢獻的公眾，推崇愛國人士的美德以及延續紀念偉大事件。

過往不少名人獲得國會金質獎章

    點擊圖片放大
    +4
    +3

據悉，議案起碼要於國會兩院獲得三分二的議員聯署支持。兩院通過議案後，將由眾議院金融服務委員會和參議院銀行、住屋和城市事務委員會審議，再由總統授權頒發。

但目前民主黨人控制兩院，格林的議案料無法通過。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

美國青年BLM示威開槍釀2死 獲判無罪引發多地抗議
2021/11/21
美國青年BLM示威開槍釀2死 獲判無罪引發多地抗議
倫敦首位黑人郡尉：英女王同王室都撐BLM
2021/09/11
倫敦首位黑人郡尉：英女王同王室都撐BLM
【美俄峰會】普京稱同情美國 不希望俄羅斯有BLM
2021/06/17
【美俄峰會】普京稱同情美國 不希望俄羅斯有BLM
BLM分會前創辦人黯然退位 全因組織內部極醜陋
2021/06/01
BLM分會前創辦人黯然退位 全因組織內部極醜陋
【BLM】弗洛伊德離世1周年 紐約市長跪足9分29秒悼念（多圖有片）
2021/05/26
【BLM】弗洛伊德離世1周年 紐約市長跪足9分29秒悼念（多圖有片）

你可能感興趣

美國青年BLM示威開槍釀2死 獲判無罪引發多地抗議
18:54 2021/11/21
美國青年BLM示威開槍釀2死 獲判無罪引發多地抗議
倫敦首位黑人郡尉：英女王同王室都撐BLM
08:05 2021/09/11
倫敦首位黑人郡尉：英女王同王室都撐BLM
【美俄峰會】普京稱同情美國 不希望俄羅斯有BLM
11:35 2021/06/17
【美俄峰會】普京稱同情美國 不希望俄羅斯有BLM
政治 歧視 請願示威 威斯康星 謀殺 美國共和黨 特朗普

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間09:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

曼聯新看守領隊工作簽證未批 缺席周末「紅藍大戰」
曼聯新看守領隊工作簽證未批 缺席周末「紅藍大戰」
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
【B.1.1.529】新變種病毒有幾兇猛？本港錄相關個案
【B.1.1.529】以色列及比利時同有個案 歐盟建議禁南非等國航班（第三版）
【B.1.1.529】以色列及比利時同有個案 歐盟建議禁南非等國航班（第三版）
Decentraland虛擬土地1900萬成交 貴過曼哈頓平均樓價
Decentraland虛擬土地1900萬成交 貴過曼哈頓平均樓價
【移民加拿大】央行放風加息刺激買風 樓價或再創新高
【移民加拿大】央行放風加息刺激買風 樓價或再創新高
新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月27日 時間09:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款