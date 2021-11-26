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【監管風暴】 傳人行明年禁個人收款碼用作經營收款 騰訊阿里雙雙下挫

股樓投資 20:59 2021/11/26

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內地傳媒報道指，近日市場流傳，自明年3月1日起，支付寶、微信支付個人收款碼將於明年3月1日起被禁止商用。受到不利消息衝擊，再加上美國加息預期拖累下，騰訊控股（00700）及阿里巴巴（09988）股價雙雙重挫，分別跌3%及4.7%。

【大行報告】 兩大行唱好長實 兼提升投資評級 【見下頁

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該報道指，人行於上月13日宣布電子支付系統管理辦法，從支付受理終端業務管理、特約商戶管理、收單業務監測三方面，對收單機構和清算結構提出了一系列的管理要求，並訂明從明年3月1日起把「掃碼支付」納入監管，將於明年3月1日起施行。

不過，其後《上海證券報》發文指，上述消息，實際上是誤解此前人民銀行發布的條碼支付監管新通知，該通知提出的監管要求並非完全限制個人靜態收款碼商用，而是提出「個人靜態收款條碼原則上禁止用於遠程非面對面收款，確有必要的實行白名單管理。」因此，有關「微信支付、支付寶個人收款碼將禁止商用」的說法屬於誤讀。

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記者：郭秀慧

阿里巴巴－SW（09988） 港股 微信支付 中國人民銀行 支付寶 阿里巴巴 騰訊控股（00700）

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