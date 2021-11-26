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【大行點睇】銷售開支料有改善 花旗維持看好中教控股

股樓投資 20:42 2021/11/26

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花旗發表報告，指中教控股 （00839） 管理層指維持未來3年自然收入複合年均增長率15%的目標，分別由每年學生數目增長10%及學費增長5%。花旗預計，隨著銷售費用需求較低的大學業務有更多發展，公司銷售支出對銷售比率料有所改善，收購方面，公司指有1間約有1萬名學生的大學料最快於今年底進行收購。

延伸閱讀    彭博「下一隻恒大」內房名單 見【下一頁

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花旗提高公司2022財年至2023財年的核心盈利增長，不過調低公司目標價，由24元降至23元，評級維持「買入」。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

花旗銀行 大學 經濟 目標價 買入 中教控股（00839）

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