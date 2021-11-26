【恒大危機】 許家印減持恒大12億股 折讓19.8% 套現26.8億元

據聯交所資料顯示，中國恒大（03333）主席許家印於昨日（25日）以平均價每股2.23元於場外出售恒大股份，減持12億股，套現26.8億元，較其出售的上一個交易日（24日）收市價2.78元折讓19.8%，交易完成後，許家印在恒大持股由76.96%下降至67.87%。

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恒大股價今日（26日）隨大市下挫，失守10天及20天綫，最多曾跌11.1%，低見2.48元，收報2.5元，仍跌10.4%，成交額5億元。

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記者：郭秀慧