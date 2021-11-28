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【周焯華受查】周焯華涉內地開設賭場犯罪、澳門警方帶回調查　太陽娛樂：屬周焯華個人事務、公司無影響（第四版）

20:06 2021/11/28

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內地央視報道，澳門博彩貴賓廳龍頭中介人、太陽城集團 （01383） 主席周焯華因涉嫌在中國境內實施開設賭場犯罪行為，遭溫州市人民檢察院批准逮捕。當局表示，於2020年7月溫州公安對張寧寧等人開設賭場案立案偵查，經一年時間查明周焯華為首、張寧寧等人為骨幹的「跨境賭博犯罪集團」，公安機關敦促周焯華盡快投案自首，爭取寬大處理。

太陽娛樂集團 （08082） 發公告，指控股股東周焯華由澳門司法警察協助調查的報道，董事會認為與周焯華個人事務有關，事件並無對集團財務狀況、業務或營運產生任何重大影響。

摩通點睇周焯華被捕？詳見【下一頁】

澳門政府周六公布，收到內地有關部門的通報，特區警方根據之前刑事偵查所獲的證據，今早依法將周姓犯罪嫌疑人及其他涉案人員帶回警局調查。

澳門周六帶回周焯華警局調查　「絕不姑息」

澳門政府指，所有在澳從事博彩業的人員，都必須嚴格遵守國家和澳門有關的法律規定。對於涉嫌違反澳門法律規定的行為，也必將依法追究，絕不姑息。特區政府對博彩中介人已有一套比較完善的管理制度，而且將會在修訂博彩法時強化對博彩中介人及其業務的監管，確保澳門的旅遊娛樂業能夠健康有序地發展。

周焯華被指在內地高額授信、推廣賭博業務

綽號「洗米華」的周焯華被指，在2007年以來，在澳門等地賭場承包賭廳，又於2016年在菲律賓等地開設網絡賭博平台。

報道指，為牟取非法利益，周焯華發展境內人員為股東級代理和賭博代理，通過高額授信、推廣賭博業務、提供車輛接送服務和技術支持等方式和手段，組織中國公民赴其承包的境外賭廳賭博、參與跨境網絡賭博活動。

澳門特首：博彩牌照可延長至明年6月到期之後，可見【下一頁】

周焯華集團賭客會員逾8萬人　官媒：嚴重妨害社會管理秩序

除此以外，央視指，周焯華在中國境內成立資產管理公司，為賭客用資產換取賭博籌碼提供服務、幫助追討賭債、協助客戶進行跨境資金兌付，並利用地下錢莊等非法渠道為賭客提供資金結算服務，逐步形成以周焯華為首，張寧寧等人為骨幹，人員固定、層級明確、人數眾多的跨境賭博犯罪集團。

報道續指，截至2020年7月，以周焯華為首的跨境賭博犯罪集團共發展股東級代理199人，發展賭博代理12000餘人，發展中國境內賭客會員8萬餘人，涉案金額特別巨大，嚴重妨害了中國社會管理秩序。

瑞信：澳門博彩股投資故事已變

周焯華是澳門主要的貴賓賭廳中介人，對該分部業務具一定影響力，不過瑞信近期報告指出，內地當局於2020年初已收緊跨境博彩規定，市場早預期貴賓博彩業務結構受創，並相信有關影響已反映在濠賭股價上。

該行在周焯華被批准拘捕前預期，至2023年澳門貴賓廳生意只能回到疫情前約一半，而中場賭收可回復至疫情前95%，令澳門博彩股的投資故事與以往不同，會優先考慮主力非博彩、中檔中場以及派息較多的牌主。

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瑞信指濠賭股有三大催化劑 調升多隻濠賭股評級及目標價 首選邊隻？可見【下一頁】

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