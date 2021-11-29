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【Bauhaus】包浩斯扭虧逆市漲逾兩成、創52周高　半年轉賺3400萬兼派特息（第二版）

股市 11:22 2021/11/29

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【零售業績︱Bauhaus】包浩斯中期轉賺3410萬、派息33港仙　黃銳林退任主席

時裝股Bauhaus包浩斯（00483）中期業績按年由虧轉盈，帶動股價逆市造好，一度高見1.32元、急漲20%。包浩斯縮減零售業務規模及關店見成效，上半年轉賺3410萬元，兼派中期息及第三次特別股息，分別每股2.5港仙及30.5港仙。

截至9月底止半年，包浩斯營業額按年跌31.6%至1.2億元，受惠近年縮減零售業務規模及削減大量虧損店舖，包浩斯按年扭虧為盈，純利為3410萬，去年同期虧損3760萬元。

另外，包浩斯宣布新的人事變動。現任主席黃銳林將退任主席一職，退任後繼續擔任集團執行董事，改由副主席兼執行董事唐書文接替出任主席。

黃銳林退任Bauhaus主席  由副主席代替

期內，包浩斯整體同店銷售增長為負11%，去年同期為負45%。經營業務所得現金流量淨額減少約45.2%至2280萬元，主要歸因於銷售表現疲弱及精簡零售業務。投資活動所得之現金流淨額約為1.2億元，去年同期流出淨 額為1760萬元，

包浩斯表示，由於集團採取輕資產策略， 成功變現其若干自有物業，因此，期內錄得重大的出售物業及出售持有物業之附屬公司增益合共約5430萬元。

集團表示，未來會將線下零售業務維持於可持續及有獲利之最佳規模，並將逐步發展其線上及社交媒體分銷渠道，以支持其未來發展。

截止3月底，集團於香港及澳門設有50間自營線下零售店舖，而截止去年9月底為61間。

相關報道：

【零售︱Bauhaus】包浩斯宣派特別息18.5仙　上季同店銷售跌2%

【Bauhaus】包浩斯發盈喜料上半年賺最多5500萬

【Bauhaus】包浩斯完成出售荃灣物業　派特別息每股12.5仙

編輯：曾樂詩

港股 包浩斯國際（00483） 同店銷售 純利 營業額

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