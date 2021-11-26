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【港華燃氣】光伏取代化石燃料需全國動員 主席李家傑預計光伏成本將降

股樓投資 20:25 2021/11/26

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港華燃氣 （01083） 主席李家傑表示，內地若在2050年要全面取代化石能源，若以光伏取化，總投資規模達到15萬億元人民幣，沒有任何一間公司可以單獨承擔，因此要全國總動員。他指目前光伏發電較風電低，預計前者成本仍有下降空間，由現時0.23元人民幣降至0.15元人民幣。

他又指，公司在內地有龐大客戶，可以在工業區客戶屋頂安裝發電光伏板，不需經過電網，又認為國家將支持該類措施。另外，他又指電動車雖然較潔淨，但仍需處理鋰電池的污染問題，公司供應的燃氣有49%屬氫氣，未來將與巴士公司合作，供氫予氫氣巴士。

 

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撰文 : 謝克迪, CFA

污染 經濟 李家傑 港華燃氣（01083）

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