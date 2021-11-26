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【二手破頂】跨灣大橋及將藍隧道快將通車　將軍澳區樓價續見升　將軍澳中心兩房戶　破頂價920萬元沽

股樓投資 20:10 2021/11/26

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近日將軍澳區有新盤海茵莊園開售，帶動區內二手交投，加上跨灣大橋及將藍隧道預計明年通車，隨着區內配套逐漸完善，將軍澳區樓價節節向上。中原地產伍錦基表示，將軍澳中心本月至今暫錄18宗成交，比上月全月7宗大增1.5倍，最近新錄一宗兩房戶破頂成交。

伍錦基指，將軍澳中心6座高層H室，實用面積465平方呎，採兩房間隔，望西南開揚海景，單位放盤多時，以屋苑兩房新高價920萬元成交，折合實用呎價19,785元。據了解，原業主於2014年3月以525萬元購入單位，持貨7年，現轉手賬面獲利395萬元離場，單位升值75%。

代理指，屋苑對上一宗同類型單位高價成交於今年7月錄得，一伙實用面積465呎的3座高層H室以916萬元沽出，折合實用呎價19,699元，至今相隔約4個月再創新高紀錄。

延伸閱讀︰皓日示範單位直擊　拆門拆牆大變身　兩房變一房【下一頁

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同場加映︰【孫子市法】大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉

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撰文 : 謝昕蕎

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