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【拼多多業績】拼多多上季收入、月活躍用戶不及預期　早段重挫18%

新經濟追蹤 23:56 2021/11/26

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【拼多多業績】拼多多上季收入、月活躍用戶不及預期　盤前曾跌15%

拼多多（美：PDD）公布第三季季績，第三季收入按年增51%至215億元（人民幣，下同），月活躍用戶按年增15%至7.41億戶，非通用會計準則（non-GAAP）盈利按年增6倍至31.5億元。拼多多收入、用戶指標未及市場預期，令美股盤前跌幅擴大。拼多多美股開市後跌幅明顯，最新跌18%，暫報67美元，較年內高位累跌近7成。

綜合券商平均預期，市場原先料拼多多上季收入達264.7億元，月活躍用戶可達7.61億戶。

拼多多次季轉賺24億元勝預期 「百億農研專項」回應共同富裕？可見【下一頁】

拼多多董事長兼CEO陳磊表示，繼第二季度後，上季利潤將全部投入「百億農研專項」，並將發展重心更多地轉向研發，推動農業數字化。拼多多今年8月宣布將第二季度及未來幾個季度可能有的利潤優先投入該專項。

拼多多上季營銷費用100.5億元，按季減少3%，為連續三個季度下降。另一方面，拼多多上季研發費用達24.224億元，按年增長34%，再創新高。根據拼多多年報披露，公司約60%的員工為研發人員。

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美股 拼多多（美：PDD） 共同富裕 Non－GAAP

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