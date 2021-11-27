【有盈退休】曾智華：借稅貸買股票

幼承庭訓，先父早早教落，「千萬別借錢做人，能力有幾多就使幾多，切忌先使未來錢！」

另外，千萬別借錢給朋友，因十次有九次，「有借無還」。這還不止，最終連友情都失去！朋友有難？能力所及，不要借錢給他們，而是送錢給他們，以濟燃眉之急，不用他還，沒有心理負擔外，友情還在。我經歷大段人生，朋友曾有幾次奉旨「有借無還」後，決定從此只「送錢」而不借錢。當然，先決條件，他值得「送」嗎？

至於別看錢做人，時代不同了。簡單說，打工仔買樓，可以不向銀行借貸嗎？此外，刷信用卡買東西，方便快捷，只要月月清數，絕對沒有問題，更可賺分，何樂而不為？不過，若朋友欠下天大債項，就應請他破產，申請綜援也可。



穩定打工仔 應借錢賺錢

另有一項可討論，是應否借稅貸買股票？這問題，小弟早年用了很多時間思考，決定去馬，借！為何？因打份穩定工（政府工），被炒魷的風險幾乎是零，即是保證月月有收入。如此，當然應該盡用其優勢。除供樓外，更可在安全情況下，借稅貸作穩健投資！銀行最喜歡借錢給公務員。為何？不用擔心變爛帳，故息率特低。

以今年的數據計算，網上稅貸比拼，每間銀行對優質顧客皆爭崩頭，若你是「實力打工仔」，稅率竟可低至1.38%， 成功批核更有超市現金券及禮物送！為何有「咁大隻蛤乸」呢？因銀行要搶「量」，「山大斬埋有柴也」。

我退休前，年年借稅貸買股票，1厘幾借入，只掃兩隻，中電控股（00002）及領展房產基金（00823），兩股長期有4厘息，穩健之外，若遇股價波動，向上則「有升有息」，向下也沒壞，長綫投資，因小弟絕對清楚兩公司的前景及財務狀況。

今天退休了，不能再享有公務員的優惠稅貸，故已停止再借。但若你是穩定收入打工仔，可以考慮這個「用別人的錢再錢賺錢」的方式投資。（謹記：自己決定，自己負責！）

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》。

欄名：有盈退休

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