【樓價指數】差估署：10月樓價指數按月跌0.9% 「上車盤」樓價按月跌0.7%

差估署公布，本港10月私人住宅售價指數報394.8，按月回落跌0.9%，為連續2個月回落，按年升3.9%。 「上車盤」樓價則按月跌0.7%。

署方調整早前數據，樓價指數新高的月份調整至8月，當月樓價指數上調至398.3。 至於面積430平方呎或以下的「上車盤」，樓價按月跌0.7%，報440點，按年計升4.1%；面積1076平方呎或以上的大型單位樓價，按月跌0.06%，至335.4點，今年以來升5.4%。 以面積430平方呎以下的上車盤計算，港島區平均售價757萬元，按月跌0.4%，九龍區平均售價650萬元，按月跌4.8%，新界區平均售價612萬元，按月升0.2%。 10月租金指數按月跌0.3%，報182.9，今年以來，私樓租金上升3.5%。面積430平方呎或以下的細單位租金，按月微升0.1%。

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責任編輯：龍紀瑩

