攜程夥WTTC發布《旅遊流行趨勢洞察》報告　Staycation續引領旅遊潮流

攜程集團與世界旅遊及旅遊業理事會（WTTC）25日聯合發表，《旅遊流行趨勢洞察》全球報告，當中提到港人近兩年未能外遊，Staycation成為熱潮。據攜程集團旗下Trip.com的最新數據顯示，Staycation在2021年持續引領行業：香港本地消費酒店訂單在今年首兩季，較2019年同期上升超過200%；在第三季較2019年同期錄得187%按季增幅，而按年增長達108%，其中「即日預訂」和「豪華酒店」更成為最受港人歡迎的酒店假期趨勢。

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報告指出，港人今年對「即日預訂」的需求有持續的上升趨勢，10月份每周的「即日預訂」訂單較1月份增長73%，而「即日預訂」的需求一般在星期五、六及假期前較高，平均房價為每晚HK$530。該預訂比例大幅提升，主要是因為疫情及香港的地域限制，導致香港人過去一年無法外遊，繼而令宅度假成為趨勢所致。

除「即日預訂」比例上升外，豪華酒店預訂亦有增無減，第三季較2019年同期錄得213%的增長，整體預訂比例較2019年上升10%。

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不過，綜觀全球顯示，縮短的預訂窗口或「即日預訂」的情況相信只是短期的現象。報告亦引述，即日預訂的數量正逐漸下降，而提早預訂的數量會再次上升；全球即日預訂數量由今年首週的39%，降至今年4月25日起始週的23%，而提前31至61日的預訂數目，亦由6%增至 11%，意味著消費者在可以選擇的情況下，即出行安全得以保障時，仍會傾向提早預訂假期以確保旅程順利，而非在數日前才作出預訂，故此從長遠來看，預訂週期縮減的現象並不會持續下去。

另有數據亦顯示，鑒於疫情仍在持續，旅遊需求一直受壓。旅客為充分享受旅程，一旦旅遊限制放寬，更長停留時間的旅行趨勢在未來長時間內將持續存在。2019年境內遊及國際遊平均需時分別 為4.45日及9.22日；2021年則有逾半數（52%）的國際旅客表示，希望延長旅程時間，當中有約26%表示願意將旅程延長到10晚或以上。

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