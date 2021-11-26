  • 22°C
香港時間 : 20211126日 (五) 21:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

攜程夥WTTC發布《旅遊流行趨勢洞察》報告　Staycation續引領旅遊潮流

理財智慧 20:09 2021/11/26

分享：

攜程集團與世界旅遊及旅遊業理事會（WTTC）25日聯合發表，《旅遊流行趨勢洞察》全球報告，當中提到港人近兩年未能外遊，Staycation成為熱潮。據攜程集團旗下Trip.com的最新數據顯示，Staycation在2021年持續引領行業：香港本地消費酒店訂單在今年首兩季，較2019年同期上升超過200%；在第三季較2019年同期錄得187%按季增幅，而按年增長達108%，其中「即日預訂」和「豪華酒店」更成為最受港人歡迎的酒店假期趨勢。

【重回軌道】日本政府擬明年1月重啟「Go To Travel」計劃 冀能刺激本土旅遊經濟 【見下頁

報告指出，港人今年對「即日預訂」的需求有持續的上升趨勢，10月份每周的「即日預訂」訂單較1月份增長73%，而「即日預訂」的需求一般在星期五、六及假期前較高，平均房價為每晚HK$530。該預訂比例大幅提升，主要是因為疫情及香港的地域限制，導致香港人過去一年無法外遊，繼而令宅度假成為趨勢所致。

除「即日預訂」比例上升外，豪華酒店預訂亦有增無減，第三季較2019年同期錄得213%的增長，整體預訂比例較2019年上升10%。

【筍工推介】漁護署招聘農林助理員 頂薪2.5萬元 只要求中學學歷 但要有此一經驗 【見下頁

    點擊圖片放大
    +6
    +5

不過，綜觀全球顯示，縮短的預訂窗口或「即日預訂」的情況相信只是短期的現象。報告亦引述，即日預訂的數量正逐漸下降，而提早預訂的數量會再次上升；全球即日預訂數量由今年首週的39%，降至今年4月25日起始週的23%，而提前31至61日的預訂數目，亦由6%增至 11%，意味著消費者在可以選擇的情況下，即出行安全得以保障時，仍會傾向提早預訂假期以確保旅程順利，而非在數日前才作出預訂，故此從長遠來看，預訂週期縮減的現象並不會持續下去。

另有數據亦顯示，鑒於疫情仍在持續，旅遊需求一直受壓。旅客為充分享受旅程，一旦旅遊限制放寬，更長停留時間的旅行趨勢在未來長時間內將持續存在。2019年境內遊及國際遊平均需時分別 為4.45日及9.22日；2021年則有逾半數（52%）的國際旅客表示，希望延長旅程時間，當中有約26%表示願意將旅程延長到10晚或以上。

 

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

攜程集團－S（09961） 攜程（美：TCOM） 旅行團 Staycation 疫情 經濟 香港 酒店 行業
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
市區地大平賣　新世界財團趁機執筍貨　79.5億接手佳兆業啟德地
市區地大平賣　新世界財團趁機執筍貨　79.5億接手佳兆業啟德地
【元宇宙】虛擬土地以243萬美元出售　比曼哈頓樓價更高
【元宇宙】虛擬土地以243萬美元出售　比曼哈頓樓價更高
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款