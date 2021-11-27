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【衛星網絡】Starlink英國網速飆升　大幅拋離競爭對手

科技 13:00 2021/11/27

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有英國用家進行實測，發現Starlink的下載速度大幅提升，甚至是競爭對手的10倍。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）號稱旗下的Starlink衛星互聯網服務，全球平均下載速度超過150Mbps，比一般固網連接更快。近日就有英國用家進行實測，發現Starlink的下載速度大幅提升，甚至是競爭對手的10倍。

【元宇宙】郭明錤：蘋果AR頭戴式裝置明年第4季推出　望搭載M1芯片運算能力

據網媒《WCCF TECH》引述英國Starlink用家，在社交平台Reddit上發表的網絡速度測試結果顯示，Starlink能提供 200 Mbps傳輸速率， 下載速度最高可達404.3Mbps，上傳速度則是18.6 Mbps，而傳送延遲則約27毫秒。

報道指出，是次所測出的網絡速度屬全球Starlink排行第三快。而最快一次，是由一名德國用戶於今年7月測出的，其傳輸速率最高達649 Mbps。5月份同樣有德國用戶獲得 560 Mbps 的下載速度，而且是測試過三次。

由於目前Starlink的衛星數量有限，世界各地測出的平均速度都不同。報道指，歐盟用戶的平均傳輸速率為176 Mbps，而美國的用戶則平均為140 Mbps。

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據《PC Mag》資料顯示，與其他衛星網路供應商，如HughesNet和Viasat相比，Starlink能傳輸速率遙遙領先。消息指，HughesNet及Viasat的平均傳輸速度，僅有19.8 Mbps和24.7Mbps

責任編輯：何子澄

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