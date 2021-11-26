有經驗都要輸　三年前買北角納米樓　現要損手離場

數年前，有投資者不惜支付樓價15%的「辣招稅」，也要購入港島區納米樓，但最終要損手離場。利嘉閣地產顧偉瀚說，北角港逸軒低層C室，實用面積200平方呎，原則一房，現改為開放式間隔，景觀開揚，日前以448萬元易手，實用呎價約22,400元。

資料顯示，原業主於2018年6月，以約448萬元購入上述單位，持貨約3年，現平手離場。據了解，原業主是投資者，雖然有其他物業在手，但當年仍願意支付樓價15%之「辣招稅」入市，雖然單位一直用作收租，但不足以抵消稅項及其他開支，料實際要蝕本走人。

顧偉瀚補充，上述為港逸軒本月首宗二手成交個案，現時屋苑有約7個放盤提供，最低入場價由420萬元起。

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