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有經驗都要輸　三年前買北角納米樓　現要損手離場

股樓投資 20:02 2021/11/26

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數年前，有投資者不惜支付樓價15%的「辣招稅」，也要購入港島區納米樓，但最終要損手離場。利嘉閣地產顧偉瀚說，北角港逸軒低層C室，實用面積200平方呎，原則一房，現改為開放式間隔，景觀開揚，日前以448萬元易手，實用呎價約22,400元。   

資料顯示，原業主於2018年6月，以約448萬元購入上述單位，持貨約3年，現平手離場。據了解，原業主是投資者，雖然有其他物業在手，但當年仍願意支付樓價15%之「辣招稅」入市，雖然單位一直用作收租，但不足以抵消稅項及其他開支，料實際要蝕本走人。   

顧偉瀚補充，上述為港逸軒本月首宗二手成交個案，現時屋苑有約7個放盤提供，最低入場價由420萬元起。 

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

港逸軒 納米樓 利嘉閣 北角
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