【新冠疫情】南非現新變種病毒　油價大跌6％　道指期貨跌近900點　

南非出現新冠變異毒株B.1.1.529，引起市場憂慮。歐美股市和亞股均錄得跌幅。世衛官員周四（25日）表示在南非發現了一種全新變種病毒後，多個國家收緊對來自非洲國家旅客的入境限制。

道瓊斯工業平均指數期貨曾跌近900點，現報35,000點，挫755點或2.09%。標準普爾500指數期貨下跌84.25點或1.77%，納斯達克100指數期貨下跌170點或1.04%。由於感恩節假期，美股今日提早至當地時間1時收市。

【反壟斷】意大利監管機構罰Google蘋果約9千萬 【下一頁】

歐股股市中段亦跌近3%。而亞洲股市在周五交易日中遭受重創，日經平均指數和恆生指數均下跌超過2%。

避險情緒升溫，帶動債券價格上漲，美國10年期國債孳息率下跌7.49%至1.521厘。油價也下跌，紐約原油期貨下跌6.60%，每桶報73.25美元，布蘭特期油跌下跌5.90%，每桶報77.37美元。

金價上揚，現貨黃金最新報1,807.61美元，升1.05%。

【延伸閱讀】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股 【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +21 +20

同場加映：【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黃苑筠