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【醫療科技】老人癡呆症即將有治療希望？美國推行第一期臨床疫苗試驗

環球政經 19:39 2021/11/26

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按照聯合國世界衛生組織（WHO）資料顯示，目前全球有超過3000萬名老人癡呆症患者，而大多數患者年齡在65歲以上。近日波士頓布萊根婦女醫院神經疾病中心聯合主任霍華德·L·韋納(Howard L. Weiner) 博士宣布，經過近20年的研究，將開始進行首個以噴鼻式疫苗對老人癡呆症的臨床試驗。

【香港科技】科技園公司正式啟動創新園 重新定位3個工業邨 實現再工業化願景【下一頁


目醫學界認為老人癡呆症的其中項成因為β-澱粉樣蛋白累積，破壞健康的神經元，引致老人癡呆的發生，該疫苗使用一種叫「Protollin」的實驗性藥物，該藥物安全地被人體使用，用於刺激免疫系統，研究指在接種該疫苗後，頸後和淋巴結兩側中的單核細胞會被激活，遷移到大腦，並清除「β-澱粉樣蛋白」斑塊。

該實驗的首席研究員吉特尼斯(Tanuja Chitnis) 博士表示近20年的研究都表示免疫系統消除β-澱粉樣蛋白對治療認知障礙有關鍵性作用，一但試驗成功，相信不止可以用來治療老人癡呆症，更可以應用於治療其他神經退化性疾病。
 

【聖誕打卡熱點】 旅發局20米巨型聖誕樹 11月26日降臨西九文化區【下一頁

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記者：鄭日棱

認知障礙 病菌及病毒 疾病／痛症／損傷／病徵 醫療科技

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