【異動股】康諾亞3日累升兩成　中金睇好集團與石藥合作

康諾亞(2162)今日再漲近6%，3日累漲近20%。日前公司與石藥集團（01093）附屬上海津曼特簽訂獨家授權協議。康諾亞旗下產品CM326(一種抗TSLP的重組人源化單抗)的開發與商業化將授予上海津曼特，康諾亞將獲得1億元首付款及最多1億元開發里程碑付款，還將獲得該產品的潛在銷售里程碑付款和銷售提成。

中金指出，由於公司與石藥合作帶來的首付款收入，將2022年EPS從-1.63港元上調至-1.28港元。維持「跑贏行業」評級和75港元目標價。

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