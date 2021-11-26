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【業績】本間高爾夫上半年虧轉盈、派息1.5日圓 中國業務收益升四成

股市 20:49 2021/11/26

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【業績】本間高爾夫上半年虧轉盈、派息1.5日圓 中國業務收益升四成

本間高爾夫HONMA （06858） 中期扭虧為盈，錄得13.48億元（日圓‧下同）盈利，毛利率擴張4.1個百分點至55.3%，宣派中期息每股1.5元，金額按年持平。本間高爾夫績前股價造好，今日收報3.4元，升3%。

截至9月底止半年，本間高爾夫收入按年升31%至118.7億元，毛利升41.6%至65.6億元。期內，以固定匯率計，服裝產品收益按年勁升近1.4倍至12.6億元。佔集團收益超過70%的核心產品高爾夫球桿，上半年收益升近20%。

中國收益按年升近40%　佔總收益三成

集團期內持續開發產品及提升日本、韓國及中國市場的滲透率，期內日本及中國（包括港澳）的收益分別見1倍及39.4%增幅，但韓國收益則倒退31%，三個本土市場貢獻集團80.8%收益。

集團解釋，韓國收益下降主因供應鏈限制有所延伸，以及對部分地區造成的影響不斷加劇有關。

首席財務官邊蔚文在業績會上表示，服裝業務增長快速，尤其是中國及韓國的需求極大，近月的相關銷售按月均創新高，相信服裝業務收益將由目前的約一成提升到20%至30%。

通脹壓力大　下半年加價壓力升溫

他續指，下半年產品價格調整或會比較明顯，原因是通脹壓力令行業費用增加，而集團跟隨整體市場提升價格，希望可以消化成本壓力，提升整體議價能力，今年原材料成本上升月10%，而高爾夫球成本則升約15%。

對於中國會否超越日本成為HONMA最大市場，邊蔚文表示，料中國今年或未來一、兩年也不會，惟韓國有可能做到。

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記者：曾樂詩

港股 本間高爾夫（06858） 高爾夫球

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