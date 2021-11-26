【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 股市 19:41 2021/11/26 分享： 汽車股中長綫前景被市場看好，亦同時利好汽車設備股。獨立股評人梁耀康認為信利國際 （00732） 坐擁汽車設備股及手機設備股兩大概念，受惠於晶片緊張問題得以紓緩，加上股價逆市強勢，建議投資者可買入，想知部署策略？立即點擊收看／收聽。 重溫《ET講股通》足本版 - 梁耀康：剖析港股死因（附time code） 欄名 : 潛力股精選 相關文章 【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973） 2021/11/16 【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973） 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 2021/11/22 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979） 2021/11/23 【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979） 【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270） 2021/11/24 【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270） 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 今日 【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732） 你可能感興趣 【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973） 17:40 2021/11/16 【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973） 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 18:27 2021/11/22 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979） 18:34 2021/11/23 【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979） 最新專欄文章 更多 【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270） 2021/11/24 【潛力股精選】孫運喜：粵海投資（00270） 【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979） 2021/11/23 【潛力股精選】孫運喜：綠城管理（09979） 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 2021/11/22 【潛力股精選】梁耀康：長城汽車（02333） 【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973） 2021/11/16 【潛力股精選】梁耀康：歐舒丹LOCCITANE（00973） 【潛力股精選】本周7潛力股一次過睇晒 2021/11/12 【潛力股精選】本周7潛力股一次過睇晒 汽車 晶片 概念 買入 汽車股 手機設備股 AR