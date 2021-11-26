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【潛力股精選】梁耀康：信利國際 （00732）

股市 19:41 2021/11/26

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汽車股中長綫前景被市場看好，亦同時利好汽車設備股。獨立股評人梁耀康認為信利國際 （00732） 坐擁汽車設備股及手機設備股兩大概念，受惠於晶片緊張問題得以紓緩，加上股價逆市強勢，建議投資者可買入，想知部署策略？立即點擊收看／收聽。

重溫《ET講股通》足本版 - 梁耀康：剖析港股死因（附time code）

欄名 : 潛力股精選

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