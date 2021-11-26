美國感恩節紐約巡遊再現人潮 無疫苗要求僅籲口罩（多圖）

美國每年感恩節會在紐約舉辦巡遊，去年因新冠肺炎疫情肆虐，感恩節巡遊改為電視直播。隨著當地新冠肺炎疫情緩和，今年紐約恢復舉辦大規模感恩節巡遊，多個巨型卡通汽球在上空飄揚，氣氛相當熱鬧，預計有約250萬人現場觀看。大會的防疫要求非常寬鬆，未要求現場觀眾需先接種疫苗，現場亦只呼籲戴口罩。

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美國紐約每年一度的感恩節巡遊，去年因新冠疫情而縮減規模，民眾只能在電視觀看直播。相隔一年後，感恩節巡遊終恢復正常，民眾可以在現場感受節目氣氛。據主辦方指，感恩節巡遊於當地時間周四（26日）早上9點開始，巡遊路線全長約4公里，有約6,500名工作人員參與巡遊。

曼哈頓街頭再次出現巨型卡通汽球在上空飄揚的情景，多個受歡迎卡通角色再次亮相感恩節巡遊，包括「海綿寶寶」、「波士BB」、太空人裝扮的「史努比」及日本漫畫「龍珠」角色，伴隨著樂隊演奏，氣氛相當熱鬧。

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主辦方指，今年有約250萬場現觀眾欣賞巡遊，所有表演者及工作人員需要完成接種新冠疫苗，惟無強制公眾要打針，僅呼籲民眾配戴口罩。這亦是美國自新冠疫情爆發以來，罕有舉辦的大型公眾活動。

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責任編輯：郭麗明