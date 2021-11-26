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【勵志故事】英大學生輟學創業 奮鬥6年身價已達3億英鎊

理財智慧 19:05 2021/11/26

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根據《英國泰晤士報》報導， 在六年前，一名就讀於鄧迪大學（University of Dundee），名為克里斯·麥肯 （Chris McCann）的 醫學院的三年級決定輟學創業，開創了一間名為「Current Health」的公司，該公司的業務主要是製作可監測患者健康狀況的可穿戴臂帶。

【移民英國】港人BNO移民申請數目稍為回落　第三季錄得約2.4萬宗申請【下一頁

該公司提供軟件和可穿戴設備，在無需醫療專業人員的情況下即可監測患者的生命體徵。它的系統可以查看諸如血壓、氧氣水平、溫度、呼吸和心率等內容，如果測量的生命元素低於特定水平，又或是患者可能需要治療時，產品就會作出警告。近日克里斯·麥肯決定出售公司業務，並最終被以3億英鎊的價格收購。

【職場熱話】幼園教師轉行外送員 貪自由佛系跑單 卻遇大減薪無奈退坑 嘆「再怎麼佛系也不想當奴」【下一頁

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記者：鄭日棱

英鎊 收購 英國 創業

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