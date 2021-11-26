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貝沙灣兩房1360萬沽　創兩年低位　代理：無特別原因平價沽

股樓投資 19:26 2021/11/26

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中港仍未通關，對豪宅市場影響較大，在缺少內地資金，個別名牌豪宅出現低價個案。其中貝沙灣有兩房單位僅以1,360萬元售出，為同類型單位兩年低位。 

中原地產高鵬說，貝沙灣1期1座低層C室，實用面積614平方呎，兩房間隔，外望山景，日前以1,360萬元易手，實用呎價約22,150元，成交價除了低市價約4%，創為近兩年貝沙灣的兩房新低。 

被問到何解單位要平價沽，代理坦言：「無特別原因，只是位於低層。」資料顯示，原業主於2003年7月以328萬元買入單位，持貨18年，現帳面獲利1,032萬元，物業期內升值超過3.1倍。 

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

豪宅 中原地產 貝沙灣

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