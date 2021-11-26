貝沙灣兩房1360萬沽　創兩年低位　代理：無特別原因平價沽

中港仍未通關，對豪宅市場影響較大，在缺少內地資金，個別名牌豪宅出現低價個案。其中貝沙灣有兩房單位僅以1,360萬元售出，為同類型單位兩年低位。

中原地產高鵬說，貝沙灣1期1座低層C室，實用面積614平方呎，兩房間隔，外望山景，日前以1,360萬元易手，實用呎價約22,150元，成交價除了低市價約4%，創為近兩年貝沙灣的兩房新低。

被問到何解單位要平價沽，代理坦言：「無特別原因，只是位於低層。」資料顯示，原業主於2003年7月以328萬元買入單位，持貨18年，現帳面獲利1,032萬元，物業期內升值超過3.1倍。

【2022年部署】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機