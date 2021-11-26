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【香港科技】科技園公司正式啟動創新園 重新定位3個工業邨 實現再工業化願景

理財智慧 19:09 2021/11/26

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香港科技園公司今日(26日)舉辦創新園啟動儀式，宣佈正式將大埔、元朗及將軍澳其3個工業邨重新定位成「創新園」（INNOPARK），實現「再工業化」的願景，同時帶動香港的創科機遇及新經濟發展。

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香港科技園公司行政總裁黃克強表示，科技園公司成立接近20年，致力完善整個創科生態發展，相信3個創新園將會帶動創新科技成為香港的新經濟動力。MARS中心的啟用，為研發醫療用品的企業提供全方位支援，加快本地研發及生產過程。創新園亦會積極支援新興行業發展，透過由「香港創新、香港設計、香港製造」的技術和產品，進一步提升香港於國際上的創科地位。

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另外，科技園公司亦宣布位於大埔創新園的「醫療用品製造中心」（MARS）即將啟用，MARS中心專為製造醫療用品而設，如高質素的外科口罩及個人防護裝備，以及醫療儀器和相關設備。目前，MARS中心已全額租出，共有11間本地及國際創新製造企業陸續進駐，專注於醫療服務及用品、食品及其他相關的製造流程，其先進的基礎建設及國際級設施，體現強大的先進製造能力。

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責任編輯：羅浩濂

元朗 大埔 將軍澳 經濟 香港 創新科技及應用

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