【城市實力】全球城市綜合實力排行榜　香港首次跌出十大

「2021全球城市綜合實力排名」名單日前出爐，首5名城市排名不變，不過去年排名第9的香港，則首次跌出前十名，今年排第13名。報告中提到，疫情原故本港旅客人數大跌逾八成，跌幅較其他城市大，是排名下跌的主要原因。

2021年進入前五名的城市分別是倫敦、紐約、東京、巴黎、新加坡，排名與去年相同，不過受到疫情影響， 倫敦及紐約的總分比上年低 。至於五至十名依次為，阿姆斯特丹、柏林、首爾、馬德里以及上海。

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本次評選覆蓋歐洲、非洲、亞洲、大洋洲、美洲，共計48個城市。負責是次調查的森紀念財團都市戰略研究所，其執行委員會透過對全球主要城市在經濟、 研究開發 、文化交流、 宜居性 、環境、交通便利性，共6個領域的70項科目進行評估，並最終根據綜合分數進行了排名。

【排名公布】全球生活品質最佳城市 丹麥哥本哈根再度成第一 日本東京成亞洲最佳 【見下頁】

香港在上述的 6個領域中， 經濟的排名第5屬最高，不過得分仍比去年低。得分排名第二高的，是研究與開發範疇，排第10位，比北京、上海及台北要高。最低的則為宜居性，排第33位，此一 領域根據 城市的就業環境、居住水平、生活質素、安全穩定、生活便利等因素作評分。

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