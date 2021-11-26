【元宇宙】郭明錤：蘋果AR頭戴式裝置明年第4季推出　望搭載M1芯片運算能力

▲ 有最強蘋果分析師之稱的郭明錤發表報告指出，蘋果（Apple）的AR頭戴式裝置料於明年底推出。

元宇宙（Metaverse）成為本年科技界的關注焦點，引來大型及中小型科企加快部署。有最強蘋果分析師之稱的郭明錤發表報告指出，蘋果（Apple）的AR頭戴式裝置料於明年底推出，該裝置配備2個傳感器，其芯片由Apple自家研發，將擁有類似M1芯片的運算能力。

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郭明錤表示，Apple的AR頭戴式裝置會在明年第4季推出，同時會搭載2款不同芯片。他指，其中一款高階芯片有望與Mac搭載的M1芯片有相似運算效能，而另一款則負責進行與感測器相關運算。 該設備亦會搭載2個4K OLED屏幕，同時支援VR功能，其裝置運算能力要求較iPhone高，至少需要6至8個光學模組持續運作。

報道也指出，該設備將可以獨立運作，無需依賴Mac電腦、iPhone手機等硬件裝置。同時郭也表示，Apple未來的目標是在10年後以AR取代iPhone，預計10年內Apple對於ABF電路板的需求至少超過10億片，而台灣廠商欣興將成為獨家供應商。

責任編輯：李寶如