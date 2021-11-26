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【反壟斷】意大利監管機構罰Google蘋果約9千萬

股樓投資 19:27 2021/11/26

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據《路透社》報道，意大利反壟斷監管機構對Alphabet旗下的Google（GOOGL）和蘋果（AAPL）分別罰款1000萬歐元（約8,799萬港元），理由是兩間公司把用戶數據作不當商業用途有關。

通脹減息令里拉大跌　蘋果急停土耳其網上銷售　【下一頁

當局在聲明中表示，兩間企業均沒有明確和即時地向用戶提供關於他們如何收集和使用用戶數據的信息。

報道指，當Google用戶在創建帳戶時，系統會預設用戶接受把其數據作商業用途。至於蘋果，用戶更加不能選擇可否作商業用途。

這筆罰款是監管機構在這些情況下的最高罰款金額。

【延伸閱讀】中信證券指中資股估值屆歷史底部 明年看好20隻港股　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

 

壟斷 意大利 反壟斷 Google Alphabet

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