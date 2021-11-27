CHANEL聖誕倒數月曆有幾伏？　KOL雪姨大呼：投資失利！

臨近年尾，不少化妝品品牌都會推出聖誕倒數月曆，讓消費者可以用一個優惠的價錢全面試用一下心儀品牌的產品。一份倒數月曆會包含該品牌20多個迷你裝產品，只需數千元，往往都會吸引消費者搶購。

以往一直都沒有推出倒數月曆的CHANEL，今年藉着100周年之勢首次推出倒數月曆，並以旗下香水Chanel No.5為禮盒造型，再加上限量發售，令不少CHANEL粉絲趨之若鶩。

知名KOL雪姨亦不例外，早前在社交網站拍片介紹此倒數月曆，指自己朋友是CHANEL貴賓，所以成功託朋友幫她買到此禮盒。她與眾同樂分享「開箱」的珍貴時刻，並打算開箱後將當中26份產品送出予網友。

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可惜期望愈大失望愈大，當大家滿心歡喜以為大部分都是CHANEL的迷你裝產品，怎料原來只有數份是CHANEL的美妝產品，包括指甲油、唇膏、護手霜等，其餘全部都是貼紙、書籤、吊飾、筆記簿、磁石貼等小物，令雪姨崩潰揶揄「以為自己買緊文具套裝」。

雪姨仲有金句：「我識咗CHANEL幾十年，你幾時有出過文具」、「我投資從來無失手，今次真係投資失利，比佢陰咗6,000幾蚊」。

雪姨今次開箱CHANEL聖誕倒數月曆，網民覺得雪姨的崩潰反應好笑，更多謝她的開箱分享，令消費者免於「中伏」。

【雪姨開箱CHANEL聖誕倒數月曆有幾崩潰？原文按此】

撰文：理財組