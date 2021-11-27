  • 24°C
香港時間 : 20211127日 (六) 14:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

CHANEL聖誕倒數月曆有幾伏？　KOL雪姨大呼：投資失利！

13:00 2021/11/27

分享：

臨近年尾，不少化妝品品牌都會推出聖誕倒數月曆，讓消費者可以用一個優惠的價錢全面試用一下心儀品牌的產品。一份倒數月曆會包含該品牌20多個迷你裝產品，只需數千元，往往都會吸引消費者搶購。

以往一直都沒有推出倒數月曆的CHANEL，今年藉着100周年之勢首次推出倒數月曆，並以旗下香水Chanel No.5為禮盒造型，再加上限量發售，令不少CHANEL粉絲趨之若鶩。

知名KOL雪姨亦不例外，早前在社交網站拍片介紹此倒數月曆，指自己朋友是CHANEL貴賓，所以成功託朋友幫她買到此禮盒。她與眾同樂分享「開箱」的珍貴時刻，並打算開箱後將當中26份產品送出予網友。

    點擊圖片放大

可惜期望愈大失望愈大，當大家滿心歡喜以為大部分都是CHANEL的迷你裝產品，怎料原來只有數份是CHANEL的美妝產品，包括指甲油、唇膏、護手霜等，其餘全部都是貼紙、書籤、吊飾、筆記簿、磁石貼等小物，令雪姨崩潰揶揄「以為自己買緊文具套裝」。

雪姨仲有金句：「我識咗CHANEL幾十年，你幾時有出過文具」、「我投資從來無失手，今次真係投資失利，比佢陰咗6,000幾蚊」。

雪姨今次開箱CHANEL聖誕倒數月曆，網民覺得雪姨的崩潰反應好笑，更多謝她的開箱分享，令消費者免於「中伏」。

【雪姨開箱CHANEL聖誕倒數月曆有幾崩潰？原文按此

撰文：理財組

開箱 美妝 KOL 雪姨 Chanel

上一篇文章

【變種病毒】一文看清Omicron對股債匯商品影響　邊個股市最抗跌

下一篇文章

【遊戲熱話】Xbox 20周年設虛擬博物館　公開1999年考慮收購任天堂信件
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Omicron】千億勁炒疫苗股　輝瑞BioNTech：針對新變種毒　百日可交付新疫苗
【Omicron】千億勁炒疫苗股　輝瑞BioNTech：針對新變種毒　百日可交付新疫苗
【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰
【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰
【網民熱話】買阿里巴巴搞到要賣樓補倉？　阿里巴巴今年累跌4成股東個個損手
【網民熱話】買阿里巴巴搞到要賣樓補倉？　阿里巴巴今年累跌4成股東個個損手
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【博彩中介人】周焯華涉內地實施開設賭場犯罪　溫州調查逾年後批准逮捕、促周焯華投案自首（第二版）
【博彩中介人】周焯華涉內地實施開設賭場犯罪　溫州調查逾年後批准逮捕、促周焯華投案自首（第二版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款