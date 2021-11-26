【再工業化】科技園公司實現「再工業化」　重新定位3工業邨為創新園

▲ 科技園公司今舉辦創新園啟動儀式，並指期望工業邨重新定位後，會推動香港創新、設計及製造產業。 三個創新園總地盤面積為217公頃，可容納逾27,700人工作。園區將協助工業家及創新製造企業，將他們的科研成果轉化成「創新製造」市場方案，以「香港創新、香港設計、香港製造」理念推動再工業化，以及推動先進製造、微電子及醫療科技等高潛力行業的發展。

近年「再工業化」成為熱門話題，政府及商界相繼投入資源，助企業升級轉型。 香港科技園公司今（26日）宣布，為落實「再工業化」，將善用工業用地，將大埔 、元朗及將軍澳3個工業邨，定位為「創新園」( INNOPARK），協助工業家及創新製造企業，將他們的科研成果轉化成「創新製造」市場方案。

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科技園公司今舉辦創新園啟動儀式，並指期望工業邨重新定位後，會推動香港創新、設計及製造產業。 三個創新園總地盤面積為217公頃，可容納逾27,700人工作。園區將協助工業家及創新製造企業，將他們的科研成果轉化成「創新製造」市場方案，以「香港創新、香港設計、香港製造」理念推動再工業化，以及推動先進製造、微電子及醫療科技等高潛力行業的發展。



據悉，位於大埔創新園的MARS中心主要為製造醫療用品而設，包括：外科口罩及個人防護裝備，以及醫療儀器和相關設備。而該中心將會率先啟用，目前已全額租出，共有11間本地及國際創新製造企業陸續進駐。

至於位於將軍澳創新園、毗鄰數據技術中心（DT Hub）的先進製造業中心（AMC），預期於明年啟用；元朗創新園内的微電子中心（MEC）亦預計於2023年落成。

制定八元素 驅動「再工業化」發展

與此同時，科技園公司也訂定「再工業化」的八大元素，以創新科技驅動「再工業化」發展，包括：1）帶動本地工業產出、2）積極投資香港產業、3）增加優質就業機會、4）生產科技含量產品、5）加入先進工藝流程、6）結合創科研發元素、7）配合本地需要生產、及8）發展可持續業務。



創新及科技局長薛永恒出席活動時則提到，香港政府將會持續在基建、人才、資金、技術、科研五個元素中推動再工業化，完善產業鏈。盼在再工業化過程中，可將成果轉化帶來商機。

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記者：黃顯晴