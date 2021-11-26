金正恩兄妹掀時尚風暴 北韓禁民眾跟風著皮褸

北韓領袖金正恩的髮型深入民心，被視為北韓時尚指標。金正恩與妹妹金與正近期都穿著皮褸亮相，瞬間於北韓國内掀起一場時尚風暴。外媒指北韓禁止民眾模仿金正恩穿著皮褸，在街上搜查民眾及沒收皮褸。

金正恩神隱個多月終露面 巡視邊境新城市工程 【下一頁】

北韓官媒《朝中社》本月16日公開多張，金正恩巡視邊境地區城市建設工程的照片。從照片可見金正恩仍保留其招牌髮型，穿著連身長皮褸率領一眾官員巡視現場。

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自由亞洲電台（Radio Free Asia）報道指，北韓不少年輕人開始模仿金正恩的風格穿著皮褸。金與正也曾公開穿著皮褸，同樣引來不少年輕北韓女性跟風。

據悉，金正恩與所有北韓高官在今年1月閱兵式都有穿著皮褸，再加上近期金氏兄妹的加持，皮褸於北韓社會開始被視為權力象徵，有服裝商開始進口皮革來製作皮褸迎合潮流。

但自由亞洲電台引述消息人士指，北韓正全面禁止民眾穿皮褸，包括出動執法人員搜查，又沒收商家和民眾的皮褸。

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有民眾不滿自己出錢購買的皮褸遭當局沒收，但當局指民眾模仿最高領袖的打扮，構成挑戰最高領袖權威的不良風氣。

自由亞洲電台指，北韓的真皮褸十分昂貴，一件牛皮褸的售價高達34美元（約265港元）。然而合成皮褸的售價只需16美元（約125港元）。

但南韓《中央日報》2018年的報道指，北韓人平均基本月薪約4美元（約31港元），加上獎金後普通人的年薪約為201美元（約1,568港元）。一件皮褸相當於他們一至兩個月的月薪，絕對是奢侈品。

不時發布北韓民情及資訊的DPRK News，2017年於Twitter發文宣稱金正恩連續5年獲評為北韓最佳穿著男士。

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責任編輯：鄭錦玲