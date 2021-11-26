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【NFT音樂市場】MetaPlayers建新音樂經濟圈　開創NFT市場買賣新模式

商業 18:45 2021/11/26

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看好「Web 3.0」的突破，「維度無間」（MetaPlayers）元宇宙音樂平台，推出包括NFT音樂市場在內的項目，希望協助獨立音樂人及創作者，建立新經濟音樂時代。（法新社圖片）

自Facebook改名為 Meta後，元宇宙 （Metaverse） 預示着市場正式步入「Web 3.0」時代。看好「Web 3.0」的突破，「維度無間」（MetaPlayers）元宇宙音樂平台，推出包括NFT音樂市場在內的項目，希望協助獨立音樂人及創作者，建立新經濟音樂時代。

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「維度無間」（MetaPlayers）由曾任四大國際唱片公司高層、前A Music行政總裁的音樂人王凱文、電子商貿金融科技專家蘇仲成 、科技及區塊鏈企業投資者張俊勇成立 ，目標協助獨立音樂人及創作者進入元宇宙世界。

面向全球音樂市場  推全能虛擬偶像

MetaPlayers的創作者可於元宇宙世界中以虛擬化身形象示人，發布和創作不同類型音樂作品，結合平台的技術支援，將歌曲、舞蹈、造型和舞台設計放於虛擬化身的表演身上，有利表演者多線發展。

在 Web 3.0時代，元宇宙的去中心化拆除了過往由主流唱片公司或大廠牌主導的束縛，創作者有更大自由度進行創作，並可透過網上的翻譯及將語言轉化為文字的程式，解決語言障礙，面向世界觀眾。

王凱文透露，MetaPlayers即將推出全能虛擬偶像及發行多首由其演唱的新曲和MV，亦已和不少圈內音樂人洽談合作計劃，期望用嶄新方式，將音樂帶給聽眾。

NFT音樂市場　保障作品版權 

近年 NFT 風潮席捲全球，皆因區塊鏈技術令每個 NFT 無法複製，版權得到充分
保障，愈來愈多人願意投資 NFT 藝術品。而音樂作為世界通用的藝術語言，亦
同樣兼具投資價值。

MetaPlayers平台與區塊鏈系統技術專家 CryptoBLK合作，平台設置的智能合約可以協助創作人將作品變成NFT發售，創作人可自行以加密貨幣作交易，更可以此方法賣買音樂會門票、收藏品、紀念品等，建立由創作人主導的數位音樂交易市場。這能解決一些音樂行業存在已久的問題，如複雜的版稅支付流程、假票和黃牛票等。

舉辦DJ Mag Rising Star大賽

MetaPlayers將於明年初，與主調音樂（Major Player Limited）聯合舉辦由電音媒體DJ MAG 授權的電音新星比賽。比賽將以實體和虛擬混合的形式進行，邀請國際知名DJ 擔任評委和表演嘉賓。屆時表演者和參賽者可戴上VR裝置在虛擬舞台打碟混音，其他觀眾亦可在元宇宙中同步實時觀看。

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責任編輯：李智美

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