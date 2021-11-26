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【汽車安全】2021汽車可靠性排名出爐 Lexus奪冠 特斯拉倒數第二

理財智慧 18:13 2021/11/26

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近日，美國的《消費者報告》發表了最新一期的汽車可靠性榜單，該榜單是分為四大方面，分別為路試成績、質量可靠性、車主滿意度以及安全性這四個維度，並最終以平均分高低來排序。

【帶你睇盤】九龍藍籌屋苑　高層開揚光猛　可做九成按揭　兩房上車之選【下一頁


在今年的評比中，豐田旗下的凌志汽車（Lexus）榮獲了可靠汽車品牌的榜首，第2、3名分別為萬事得（Mazda），及豐田，這亦是日系品牌連續兩年佔據首三名的位置，而特斯拉（Tesla）則連續兩年倒數第二，報告稱Tesla的兩款運動型多用途汽車（SUV）Model X及Y，以及Model S 轎車（sedan）的可靠性都低於平均水平，在多產品中只有Model 3的可靠度排在中游位置。


《消費者報告》汽車測試高級主管費舍爾（Jake Fisher）表示，全電動車經常添加太多不必要的高科技噱頭。儘管車主對特斯拉的滿意度很高，但引入更多軟件、硬件和功能，會增加複雜性，並損害汽車的可靠性。
 

【職場熱話】幼園教師轉行外送員 貪自由佛系跑單 卻遇大減薪無奈退坑 嘆「再怎麼佛系也不想當奴」【下一頁

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記者：鄭日棱

電動車 美國 Tesla 產品 豐田 萬事得 凌志 汽車

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