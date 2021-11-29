【綠色物流】菜鳥由包裹瘦身入手　智能化運作模式減碳排放

疫情帶動網購潮流，物流行業需要達至「綠色升級」，成為業界近年焦點議題。阿里巴巴（09988）旗下的菜鳥物流綠色行動負責人王昊蘇日前接受本報訪問指出，該企由2016年起發起綠色行動，由快遞包裹開始「瘦身」，到倉儲和配送兩大業務環節採用更智能化模式，推出綠色回收箱等，減少碳排放。

近年陸續有電商、物流企業將ESG政策融入業務中心，王昊蘇指菜鳥也如是。在綠色物流方面，菜鳥聯合內地主要快遞公司、合作夥伴，共同發起菜鳥綠色行動：

從上游到下游，從定單生成到包裹送達再到綠色回收，推動全行業綠色化。

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料每年逾億快遞箱 循環再用

他表示，現時主要透過推廣「電子面單」、裝箱算法、智能路徑規劃、環保袋、循環箱、綠色回收箱、新能源物流車、太陽能物流園等措施入手，帶動行業生態轉變。其中覆蓋內地31個省、315個城市的綠色回收箱措施，亦取得明顯成效：

過去一年，菜鳥在末端站點新增約2萬個回收箱，每年預計可循環再利用上億個快遞紙箱。

該措施推動快遞紙箱分類回收、二次利用，培養消費者垃圾分類、回收利用的習慣。公司並逐漸將綠色環保包裝袋運用於派往境外的包裹，擴大綠色範圍。

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而菜鳥日前在香港落戶的第一個驛站網絡，則主要聚焦3大方向：

綠色包裝

智能合單

包裹瘦身

王昊蘇預告會推出更多元化服務，不排除推出和內地一樣的回收箱計劃，提高消費者參與綠色活動的習慣。

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最大挑戰：帶動整個體系參與

事實上，要推進整個物流行業的綠化是個非常大的項目，需要連同生態圈內的各個商家、物流夥伴、消費者、員工等。他認為，該企最大挑戰是在需要採取綠色物流和供應鏈的運作、利用科技優化物流運作的同時，也需要帶動整個體系參與，達成更大效應。

為了應對這重大挑戰，王昊蘇稱該企一直提倡「更綠色的物流體系」宗旨，並且加速部署智能化方案，推動數碼轉型。他舉例指出一些較有成效的措施，包括早前「雙十一」夥拍多個商家品牌聯合發起「雙11綠色包裹倡議」，即使用原箱或回收箱發貨、無膠帶拉鍊箱以環保寄件袋。該行動由10月21日預售開始至11月14日止，累計發出超過9,000萬個綠色包裹，並減少長度超過8,400萬米的膠帶。

智能分倉 縮短配送減碳排放

此外，該企近年又透過創新科技促進「綠色倉配」（見上表），即在倉儲和配送兩大業務環節中，引入智能分倉、前置備貨、門店發貨等模式。其中在智能分倉方面，引入機器人及自動化作業流程，提供包括預測、分倉和數據化運營，有助縮短物流配送距離及時間，同時減少能源消耗及碳排放。

他引述數據指出，單個包裹配送距離可從700公里縮短至約400公里，通過城市倉發出的包裹距離可減少至100公里，門店發貨則可在3公里範圍內達到「分鐘級配送」。

記者：張寶燕