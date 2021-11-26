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阿根廷球王馬勒當拿逝世一周年 多地發起紀念活動（多圖）

環球社會熱點 18:16 2021/11/26

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阿根廷球王馬勒當拿於去年11月因心臟病突然離世，享年60歲。周四（25日）是馬勒當拿逝世一周年，全球各地舉辦多種悼念活動，紀念這位傳奇而具爭議的球星。其中有球迷在馬勒當拿小時候居住的家前獻花、在意大利拿坡里，亦有兩座他的雕像揭幕。

埃塞俄比亞内戰 國寶級長跑名將願上前線打仗 【下一頁】

馬勒當拿（Diego Maradona） 於去年11月25日猝逝，震驚球壇。本周四是馬勒當拿逝世一周年，全球各地、特別是馬勒當拿祖國阿根廷，紛舉辦各種活動紀念這位一代球王。有球迷在馬勒當拿小時候在布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）居住的地方邀上鮮花、阿根廷各地足球場，球員站成數字「10」，以紀念曾經身披10號球衣的馬勒當拿。

此外，遠在意大利城市那不勒斯（Naples），亦有馬勒當拿的足跡，他當年為球會拿玻里贏得球會至今僅有兩次的意甲冠軍，成為這座城市的「英雄」。為悼念他逝世一周年，當地擺放他兩座銅像，拿坡里主場亦於去年易名為馬勒當拿球場。

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曼聯新看守領隊工作簽證未批 缺席周末「紅藍大戰」 【下一頁】

遠在印度孟加拉邦首府加爾各答（Kolkata），球迷在馬勒當拿雕像擺放鮮花，他曾在印度居住過的酒店，亦成為球迷潮聖地點。

阿根廷球星美斯（Lionel Messi）亦在社交網絡悼念馬勒當拿離世一周年，上載一張與馬勒當拿的合照，表示即使他不在人世，但在阿根廷，他的影子將無處不在。

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責任編輯：郭麗明

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