【ESG】AECOM：香港ESG發展非落後　發展需取得平衡

近年有不少企業將ESG（環境、社會和企業管治）引入企業管治政策，曾負責多個香港大型基建工程的基建設施服務企業AECOM，今年初亦有將ESG理念加入企業運作及基礎建設中，以回應香港現時對建設宜居城市的需求。

【ESG】AECOM促城市可持續發展 數碼化營運助實踐ESG政策

AECOM亞洲區執行總裁鍾小平（Ian）及香港區土地供應和市政執行董事鄧錫權均認為，新冠疫情雖然為全球帶來新挑戰，但同時也提供一個機會讓不同企業思考自身的發展目標和方向，包括透過數碼轉型實踐ESG理念。

該企期望由制定內部政策，至夥拍業界推動環球工程項目，達到四大目標：將永續發展及韌性理念與工作結合、創造社會價值、實現零碳排放和改善治理系統，同時也視之為對社會的承諾。

從建築物設計入手

Ian指出，在不同的城市建設項目中，AECOM也會嘗試以環境保護放在第一位，與基建業主合作時，也會致力商討環境友善的建築方案，大至建築物的設計，小至如何運輸物料和使用什麼類型的燈泡更能減碳，也在他們的考量範圍之內。舉例指，沙田污水廠搬遷也是AECOM負責的工程之一，他表示：

將污水廠移至女婆山岩洞裏，不單可以將公共土地騰出以增加土地供應，亦可以減少污水廠對周邊環境和社區的不良影響。

他又表示，該企今年透過擴大數碼化營運方式等，以達到早前設立的減碳排放目標。例如減少商務出行，將國際會議轉到線上舉行，今年其碳排放量與2018年相比，減少50%；另與合作的供應商共同制定減碳目標。

▲ AECOM亞洲區執行總裁鍾小平（左）及香港區土地供應和市政執行董事鄧錫權均認為，新冠疫情雖然為全球帶來新挑戰，但同時也提供一個機會讓不同企業思考自身的發展目標和方向，包括透過數碼轉型實踐。（張寶燕攝）

香港ESG並不遜於其他亞洲地方

有言香港ESG發展的起步較其他亞洲地方慢，如新加坡早以綠色建策聞名於世，並且有不少經典的垂直綠化設計案例。惟Ian反而認為：

其實香港早年已有不同與ESG相關的政策，如透過環評（環境影響評估）預計和監察建築工程對環境帶來影響，所以絕不比其他亞洲地方落後。

他指，外界有此這想法可能是源於政策未被重塑歸納為ESG範疇中，「若能將業界付出的努力透明化，必定能改變大眾的固有印象。」另外，他表示香港人較高適應能力，相信不久將來，會更大規模地採納數碼化的ESG措施。

不可逆轉過程 面對三大挑戰

Ian和鄧錫權皆認為，業界引入ESG政策與數碼轉型是不可逆轉的過程，在推行方案時更需要就著三大挑戰：

成本隨疫情影響而不斷上升

須要確保用戶信息安全

保護IP地址，提出解決方案

舉例指，該企與發展商合作完成項目後，便會將資料銷毀，藉此減低資料外流到第三方。

近年有不少公司也陸續推動ESG政策，發表ESG報告。然而，鄧錫權留意到有部分公司著眼 於環境保護的數據是否達標，而忽略「Social Performance（社會表現）」部分作出改善。他寄語，企業宜先考慮清楚其發展目標和先後次序，不應只側重於發佈數據報告而忽略後續改善項目，否則推動ESG的發展方向只會流於表面。

辦黑客松比賽 冀吸納創新構思

此外，該企認為，聆聽各界聲音才能保持進步，因此近年亦布舉行FastTrack CityHack Hong Kong黑客松比賽，期望透過比賽與不同專業人士進行交流，激發出切實可行、利用創新科技和數位資產加速解決方案，以套用至未來香港基建發展方案中。他們舉例指：

AECOM負責的將軍澳跨灣連接路項目開始前，曾於網上發起討論，和網民一同探討如何將發展過程對環境的傷害減至最低。最後該企亦參考了網上建議，採取現時的運輸方法。

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記者：文睿