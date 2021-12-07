  • 21°C
香港時間 : 20211207日 (二) 10:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ESG】AECOM：香港ESG發展非落後　發展需取得平衡

科技 10:00 2021/12/07

分享：

近年有不少企業將ESG（環境、社會和企業管治）引入企業管治政策，曾負責多個香港大型基建工程的基建設施服務企業AECOM，今年初亦有將ESG理念加入企業運作及基礎建設中，以回應香港現時對建設宜居城市的需求。

【ESG】AECOM促城市可持續發展　數碼化營運助實踐ESG政策

AECOM亞洲區執行總裁鍾小平（Ian）及香港區土地供應和市政執行董事鄧錫權均認為，新冠疫情雖然為全球帶來新挑戰，但同時也提供一個機會讓不同企業思考自身的發展目標和方向，包括透過數碼轉型實踐ESG理念。

該企期望由制定內部政策，至夥拍業界推動環球工程項目，達到四大目標：將永續發展及韌性理念與工作結合、創造社會價值、實現零碳排放和改善治理系統，同時也視之為對社會的承諾。

從建築物設計入手

Ian指出，在不同的城市建設項目中，AECOM也會嘗試以環境保護放在第一位，與基建業主合作時，也會致力商討環境友善的建築方案，大至建築物的設計，小至如何運輸物料和使用什麼類型的燈泡更能減碳，也在他們的考量範圍之內。舉例指，沙田污水廠搬遷也是AECOM負責的工程之一，他表示：

將污水廠移至女婆山岩洞裏，不單可以將公共土地騰出以增加土地供應，亦可以減少污水廠對周邊環境和社區的不良影響。

他又表示，該企今年透過擴大數碼化營運方式等，以達到早前設立的減碳排放目標。例如減少商務出行，將國際會議轉到線上舉行，今年其碳排放量與2018年相比，減少50%；另與合作的供應商共同制定減碳目標。

AECOM亞洲區執行總裁鍾小平（左）及香港區土地供應和市政執行董事鄧錫權均認為，新冠疫情雖然為全球帶來新挑戰，但同時也提供一個機會讓不同企業思考自身的發展目標和方向，包括透過數碼轉型實踐。（張寶燕攝）

香港ESG並不遜於其他亞洲地方 

有言香港ESG發展的起步較其他亞洲地方慢，如新加坡早以綠色建策聞名於世，並且有不少經典的垂直綠化設計案例。惟Ian反而認為：

其實香港早年已有不同與ESG相關的政策，如透過環評（環境影響評估）預計和監察建築工程對環境帶來影響，所以絕不比其他亞洲地方落後。

他指，外界有此這想法可能是源於政策未被重塑歸納為ESG範疇中，「若能將業界付出的努力透明化，必定能改變大眾的固有印象。」另外，他表示香港人較高適應能力，相信不久將來，會更大規模地採納數碼化的ESG措施。

不可逆轉過程 面對三大挑戰

Ian和鄧錫權皆認為，業界引入ESG政策與數碼轉型是不可逆轉的過程，在推行方案時更需要就著三大挑戰：

  • 成本隨疫情影響而不斷上升
  • 須要確保用戶信息安全
  • 保護IP地址，提出解決方案

舉例指，該企與發展商合作完成項目後，便會將資料銷毀，藉此減低資料外流到第三方。

近年有不少公司也陸續推動ESG政策，發表ESG報告。然而，鄧錫權留意到有部分公司著眼 於環境保護的數據是否達標，而忽略「Social Performance（社會表現）」部分作出改善。他寄語，企業宜先考慮清楚其發展目標和先後次序，不應只側重於發佈數據報告而忽略後續改善項目，否則推動ESG的發展方向只會流於表面。

辦黑客松比賽 冀吸納創新構思

此外，該企認為，聆聽各界聲音才能保持進步，因此近年亦布舉行FastTrack CityHack Hong Kong黑客松比賽，期望透過比賽與不同專業人士進行交流，激發出切實可行、利用創新科技和數位資產加速解決方案，以套用至未來香港基建發展方案中。他們舉例指：

AECOM負責的將軍澳跨灣連接路項目開始前，曾於網上發起討論，和網民一同探討如何將發展過程對環境的傷害減至最低。最後該企亦參考了網上建議，採取現時的運輸方法。

【ESG】ESG全球關注　管好能源消耗優化效益

【ESG】生產力局創新科技發明揚威海外　實現污水處理碳中和

【ESG】IKEA瑞典啟訂閱服務售綠電　推ESG策略

記者：文睿

相關文章

【地產科技】港PropTech商機增　建築能源相關發展具潛力
2021/05/26
【地產科技】港PropTech商機增　建築能源相關發展具潛力
【ESG】IKEA瑞典啟訂閱服務售綠電　推ESG策略
2021/08/19
【ESG】IKEA瑞典啟訂閱服務售綠電　推ESG策略
【數碼轉型】智慧建築及物業管理成大勢　市場規模達 548 億美元
2021/07/21
【數碼轉型】智慧建築及物業管理成大勢　市場規模達 548 億美元
【數碼轉型】會計師職能轉變　掌握科技應用與時並進
2021/07/14
【數碼轉型】會計師職能轉變　掌握科技應用與時並進
【疫市革新】安永新辦公室融合科技+ESG　首度聚集3,500名員工　
2021/07/08
【疫市革新】安永新辦公室融合科技+ESG　首度聚集3,500名員工　

你可能感興趣

【地產科技】港PropTech商機增　建築能源相關發展具潛力
10:08 2021/05/26
【地產科技】港PropTech商機增　建築能源相關發展具潛力
【ESG】IKEA瑞典啟訂閱服務售綠電　推ESG策略
18:20 2021/08/19
【ESG】IKEA瑞典啟訂閱服務售綠電　推ESG策略
【數碼轉型】智慧建築及物業管理成大勢　市場規模達 548 億美元
18:59 2021/07/21
【數碼轉型】智慧建築及物業管理成大勢　市場規模達 548 億美元
ESG 數碼轉型 基建 工程 設計 將軍澳 黑客

下一篇文章

【蘋果動向】App Store 42萬款Apps消失　疑因違反用戶追蹤規定遭蘋果下架
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕節】白宮迎接聖誕　Google街景開放免費參觀
【聖誕節】白宮迎接聖誕　Google街景開放免費參觀
【無線充電】德國IKEA推「無線充電功能」尿袋　香港幾時有得賣？
【無線充電】德國IKEA推「無線充電功能」尿袋　香港幾時有得賣？
【MagSafe】蘋果推出MagSafe軟件更新　磁吸充電速度加快
【MagSafe】蘋果推出MagSafe軟件更新　磁吸充電速度加快
【科技應用】香港寬頻推智能送餐機械人方案　每日$106起
【科技應用】香港寬頻推智能送餐機械人方案　每日$106起
【蘋果動向】App Store 42萬款Apps消失　疑因違反用戶追蹤規定遭蘋果下架
【蘋果動向】App Store 42萬款Apps消失　疑因違反用戶追蹤規定遭蘋果下架
【AirTag】蘋果AirTag追蹤功能成偷車工具　加拿大多部高級跑車遭竊
【AirTag】蘋果AirTag追蹤功能成偷車工具　加拿大多部高級跑車遭竊
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款