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【內地監管】市監局擬規範互聯網廣告　直播推銷納監管　醫療保健廣告須先經審查

股市 18:02 2021/11/26

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【內地監管】市監局擬規範互聯網廣告　直播推銷納監管　醫療廣告須先經審查

市監局今日發布《互聯網廣告管理辦法（公開徵求意見稿）》，文件提到，醫療、藥品、保健食品等廣告未經審查，不得發布；同時明確將以互聯網直播等方式推銷商品的商業廣告、跨境電商廣告納入《辦法》調整範圍。

市監局又稱，不得利用互聯網發布面向中小學、幼兒園的校外培訓廣告。

市監局稱，為進一步完善互聯網廣告監管制度，增強互聯網廣告監管的科學性、有效性，促進互聯網廣告業持續健康發展，而發布上述意見稿。

文件提到，醫療、藥品、特殊醫學用途配方食品、醫療器械、農藥、獸藥、保健食品廣告等，未經審查，不得發布，若廣告內容需要改動，應當重新申請審查。

未經同意 不得向智能家電等發送互聯網廣告

文件提到，未經用戶同意或者請求，不得在用戶發送的電子郵件式互聯網即時通訊信息中附加廣告或者廣告鏈接；不得向其交通工具、導航設備、智能家電等發送互聯網廣告；不得在用戶搜索政務服務網站以及相關應用程序時插 入廣告。

不得倒計時結束才能關閉廣告

市監局提到，以啟動播放、視頻插播、彈出等形式發布的互聯網廣告，應當顯著標明關閉標誌，確保一鍵關閉，不得有下列情形： （1）沒有關閉標誌或者需要倒計時結束才能關閉；（2）關閉標誌虛假、不可清晰辨識或定位；（3）單個廣告的關閉，須經兩次以上點擊；（4）在瀏覽同一頁面過程中，關閉後繼續彈出廣告； （5）其他影響一鍵關閉的行為。不得以欺騙、誤導方式誘使用戶點擊廣告。

*重溫《ET開市直擊》 【按此-附Time code】

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