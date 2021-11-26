【帶你睇盤】九龍藍籌屋苑　高層開揚光猛　可做九成按揭　兩房上車之選

藍籌屋苑受市場追捧，皆因其配套發展成熟，屋苑質素和保值能力都有保證，無論自住投資都適宜。今次介紹的放盤，位於九龍淘大花園，為兩房間隔，實用面積356平方呎，位於高層，坐向東北，望樓景及佐敦谷泳池景。業主將廚房改造成半開放式廚房，屋內間隔四正實用，單位現時叫價658萬元。

放盤單位圖片︰

▼ 點擊圖片放大 +22 +21

放盤單位 淘大花園3期P座高層6室（物業編號︰BT33418380） 實用面積 356平方呎 間隔 兩房，改開放式廚房 叫價 658萬元 賣點 淘大花園為本港指標屋苑之一

鄰近港鐵九龍灣站，附近亦有多條巴士路線，交通便利

可望佐敦谷山景和泳池景

單位保養新淨

附近商場、食肆林立

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/2ZstcZm

註︰

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

同場加映︰【孫子市法】大市反彈成交縮 板塊蠢動有路捉

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機