【帶你睇盤】九龍藍籌屋苑　高層開揚光猛　可做九成按揭　兩房上車之選

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藍籌屋苑受市場追捧，皆因其配套發展成熟，屋苑質素和保值能力都有保證，無論自住投資都適宜。今次介紹的放盤，位於九龍淘大花園，為兩房間隔，實用面積356平方呎，位於高層，坐向東北，望樓景及佐敦谷泳池景。業主將廚房改造成半開放式廚房，屋內間隔四正實用，單位現時叫價658萬元。
放盤單位圖片︰
|放盤單位
|淘大花園3期P座高層6室（物業編號︰BT33418380）
|實用面積
|356平方呎
|間隔
|兩房，改開放式廚房
|叫價
|658萬元
|賣點
|
以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰
註︰
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撰文 : 謝昕蕎