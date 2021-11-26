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【帶你睇盤】九龍藍籌屋苑　高層開揚光猛　可做九成按揭　兩房上車之選

股樓投資 18:00 2021/11/26

分享：

藍籌屋苑受市場追捧，皆因其配套發展成熟，屋苑質素和保值能力都有保證，無論自住投資都適宜。今次介紹的放盤，位於九龍淘大花園，為兩房間隔，實用面積356平方呎，位於高層，坐向東北，望樓景及佐敦谷泳池景。業主將廚房改造成半開放式廚房，屋內間隔四正實用，單位現時叫價658萬元。

放盤單位圖片︰

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放盤單位 淘大花園3期P座高層6室（物業編號︰BT33418380）
實用面積 356平方呎
間隔 兩房，改開放式廚房
叫價 658萬元
賣點
  • 淘大花園為本港指標屋苑之一
  • 鄰近港鐵九龍灣站，附近亦有多條巴士路線，交通便利
  • 可望佐敦谷山景和泳池景
  • 單位保養新淨
  • 附近商場、食肆林立

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰

https://bit.ly/2ZstcZm

註︰

  • 以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。 
  • 投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 謝昕蕎

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