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【移民英國】港人BNO移民申請數目稍為回落　第三季錄得約2.4萬宗申請

環球政經 18:41 2021/11/26

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英國於今年初開放BNO簽證計畫，英國內政部昨（25日）公布，港人透過BNO簽證計劃申請移民英國的最新數據，由今年初起累計共8.9萬人。至於第三季申請數目為2.4萬宗，比第一季的3.4萬宗，回落約三成。

【移民政策】日本擬放寬外籍勞工簽證 可無限期逗留 【見下頁

據英國內政部公布的數據顯示，BNO簽證計畫剛開放時，第一季雖然只有2個月，但共有3.43萬宗申請，至第二季（4至6月）已降至3.06萬宗；今個季度更跌破3萬，為2.4萬宗。若以每月平均數計算，第三季月均申請數為8千宗，較首季的月均1.7萬宗申請跌逾一半。

今季申請中，有21,037宗海外申請及2,900宗英國本土申請，其中14,500宗為主要申請者，9,500宗是受撫養人。

【筍工推介】漁護署招聘農林助理員 頂薪2.5萬元 只要求中學學歷 但要有此一經驗 【見下頁

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由今年1月31日開放BNO簽證計畫至9月底，當局8個月內共收到88,900宗申請，第三季批出28,898宗，至今一共批準76,176宗，批準率為86%。

 

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撰文 : 陳楚琨

內政 簽證 香港 移民 BNO 英國

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