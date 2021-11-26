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【澳洲經濟】澳洲園藝蔬果產量按年持平　零售價格穩定僅微升5%

商業 18:10 2021/11/26

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澳洲政府公布，2020年至2021年期間的蔬果產量數據。

澳洲早前因疫情閉關，導致海外的短期勞工難以入境，曾有指會影響當地栽種蔬果的產量。澳洲政府公布，2020年至2021年期間的蔬果產量數據，並發現園藝農場在勞工減少的情況下，產量與去年同期持平。惟澳洲的國家農民園藝協會（NFF Horticulture council）認為，倘若勞動力足夠，產量將高於去年同期。

澳洲農業部長David Littleproud引述報告的結果並指出：「充分說明園藝業的彈性和主動性」，皆因在疫情下園藝業也能維持產量。然而，在2020年至2021年間，超過50%的園藝農場表示難找招聘勞工，今年能應對勞動力不足的戰，卻不能持久，仍然需要新的簽證，招聘海外勞工。長遠避免貨架食品缺貨，引來零售價格上漲的隱憂。

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是次調查顯示，園藝農場在2020年至2021年期間，僱用約13.5萬名勞工，當中包括家庭式、長期和合約僱員。澳洲農業和資源經濟與科學局（ABARES）表示，該行業的就業人數按年下跌8%，減少了1.1萬人。當中，受僱於農場的背包客人數下降了26%。惟其重申，這結果是政府重啟季節性勞工計劃（SWP），ABARES執行董事Jared Greenville解釋，勞動力減少但整體產量維持穩定水平，相信與季節性條件有改善，以及很多農場因應海外勞工減少，自行在營運上作出調整有關。

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有澳洲工會在調查後，坦言農場誇大了勞動力不足的情況。不過，根據澳洲媒體報道，季節性條件有改善令產量提高，從而令零售價格下跌的機會。

澳洲國家園藝農業協會發言人並稱，該行業錯過了季節性條件的機會。倘若有足夠的勞動力，或勞工數目達疫情前的水平，產量將有更明顯增長。更揚言：「由於在高產量下沒法聘得足夠勞動力，導致許多農作物​​沒有被及時採摘。」

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澳洲政府為了解決勞動力不足問題挑戰。澳洲總理Scott John Morrison曾承諾，要建立新的農業簽證，並以此換取國民支持新的英國自由貿易協定。當中，包括取消英國背包客延長簽證時，必須在農場工作一定時間的要求，並且將年齡提高至35歲。另目前有4個國家，包括泰國、越南和菲律賓等，仍正與其進行雙邊談判，說服他們簽署農業簽證。

責任編輯：馬意文

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