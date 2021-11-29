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【恒大3333】許家印夫婦場外狠沽恒大套現近27億元　恒大尾市跌逾8%、恒大汽車插兩成

股市 15:57 2021/11/29

分享：

許家印夫婦大手沽12億恒大股份　套近27億元

恒大 （03333） 主席許家印夫婦場外大額沽出恒大。據聯交所權益披露顯示，許家印及丁玉梅上周五披露，於於周四（25日）場外賣出12億股恒大，每股平均價為2.23元，套現約26.76億元，持股比例由76.96%跌至67.87%。以恒大周四收市價2.79元計，許家印及丁玉梅場外沽貨價，折讓約兩成。

許家印夫婦減持消息披露後，中國恒大 （03333） 周一股價愈跌愈深，尾市跌幅曾達9%，低見2.27元。恒大汽車 （00708） 跌幅更達20%，低見3.76元。恒大物業 （06666） 早市曾轉升，但午後跌幅擴大至5%。

恒大足球場傳遭廣州市政府接管【下一頁】

恒大的中央結算系統（CCASS）近期倉位異動已引發關注，本月17日有近28億股或21.13%實名持有的恒大股份轉入CCASS倉位，由海通國際代持。由於僅有許家印夫婦持股逾28億股，當時市場已有猜測兩人考慮配股減持套現。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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港股 恒大汽車（00708） 許家印 恒大物業（06666）

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