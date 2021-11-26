【ESG】3大ESG基金熱賣　專家拆解玄機

▲ 晨星最新統計，今年首10個月本港ESG零售基金吸資逾2500億元。

據晨星最新統計，市面上60多隻ESG（環境、社會及管冶）零售基金，今年首10個月淨流入額最勁的3隻產品，分別為貝萊德全球-永續能源（美元）基金，吸資逾30億美元（約逾234億港元）；其次是貝萊德社會責任多元資產基金，吸26.5億美元（約206億港元）；第三是百達-全球環保機遇基金，吸逾24億美元（約187億港元）。專家拆解上述綠色產品受捧底蘊。

*氣候峰會閉幕 對香港有何啟示？*

光大新鴻基旗下基金策略師梁健兒回應本報查詢指，個別ESG產品吸引資金流入，主要受基金表現、同類型基金的選擇，以及投資需求所帶動。以上3隻吸資基金各有特色，而且投資主題亦清楚明確。

舉最吸金的貝萊德永續能源基金為例，是主打新能源的股票基金，涉獵歐美大型股為主，而投資主調以新能源定位，受惠市場對新能源的需求上升，基金年初至今累升近13.3%，表現不俗。

氣候峰會閉幕 對香港有何啟示？【​​​​下一頁】

至於吸資第二勁的貝萊德社會責任多元資產基金（前身為貝萊德靈活綜合資產基金），是一隻以ESG為主題的平衡基金，截至10月底，其股債佔比分別為54%及34.3%。基金以排除法篩選股債，排除有爭議武器、菸品製造商，以及被視為已違反聯合國全球盟約等企業。上述產品年初至今升幅超過13%，以平衡基金來說，波動市下，回報頗算吸引。基金亦獲晨星5星評級。況且，眼下ESG基金多為股票類別，股債混合型的選擇不多，在亂市下難怪吸引風險承受能力較低的避險族所青睞。

*環球關注的環境問題*

論及第3大吸金者，是百達全球環保機遇基金。梁健兒表示，這是以生態環境為主題的股票基金，涵蓋範疇包括能源效益、去實體化經濟、污染控制，以及廢物處理及再造等。當中，逾60%涉足美股，其餘為歐洲及日本等。年初至今基金反彈24%，也獲晨星4星評級。



梁健兒忠告，散戶投資基金時，主要須考慮產品的投資策略是否符合自身投資目標。針對中風險的投資者，可選擇平衡基金；反觀，高風險者可考慮專攻股票的基金。不過，上述貝萊德及百達基金今年已累積不少升幅，加上偏重歐美股市。早前基於聯合國氣候峰會COP26舉行的刺激下，ESG股票亦借勢上升。然而，歐美股市短線可能受累疫情再度惡化而下跌，若綠色金融的捧場客，放眼長線，可考慮在大市調整時才分段吸納ESG基金。

此外，晨星統計，10月份淨流入本港ESG基金總額為25.95億美元（約202億港元），今年以來累計吸資總額為320.97億美元（約2,503億港元）。

相關新聞：【ESG】財庫局：ESG基金總值逾9000億 今年首9月急升57%

【ESG】習特會確認減碳 花旗指有利ESG投資前景

一按即睇最新、最準、最齊存款利率及優惠，立即免費下載使用【按此】

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源