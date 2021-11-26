【有相睇】樓齡只是一個數字　質素才重要　太古城頂層海景戶呎價衝上3萬

有樓市寒暑表之稱太古城，近日錄得高價成交，其中一伙頂層海景特色單位，雖然無豪華裝修，但成交呎價衝上3萬元。

中原地產張光耀說，太古城東海閣頂層連天台特色戶，實用面積723平方呎，三房兩廁間隔，坐享單邊全海景，於今年9月放盤，當時叫價2,368萬元，終減價130萬元，以2,238萬元易手，實用呎價約30,954元。 代理透露，買家為用家。

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從代理提供的相片可見，單位沒有豪華裝修，但外望無遮擋海景。資料顯示，原業主於1999年以518萬元買入單位，持貨22年，現帳面賺1,720萬元，物業期內升值約3.3倍。

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