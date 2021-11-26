  • 22°C
香港時間 : 20211126日 (五) 19:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】樓齡只是一個數字　質素才重要　太古城頂層海景戶呎價衝上3萬

股樓投資 18:35 2021/11/26

分享：

有樓市寒暑表之稱太古城，近日錄得高價成交，其中一伙頂層海景特色單位，雖然無豪華裝修，但成交呎價衝上3萬元。 

中原地產張光耀說，太古城東海閣頂層連天台特色戶，實用面積723平方呎，三房兩廁間隔，坐享單邊全海景，於今年9月放盤，當時叫價2,368萬元，終減價130萬元，以2,238萬元易手，實用呎價約30,954元。 代理透露，買家為用家。 

    點擊圖片放大
    +7
    +6

從代理提供的相片可見，單位沒有豪華裝修，但外望無遮擋海景。資料顯示，原業主於1999年以518萬元買入單位，持貨22年，現帳面賺1,720萬元，物業期內升值約3.3倍。 

【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 中原地產 太古城

上一篇文章

【移民英國】港人BNO移民申請數目稍為回落　第三季錄得約2.4萬宗申請

下一篇文章

【iM會客室】鮑威爾連任變鹰 港股帶頭冧檔
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
2018年斥1044萬買269呎單位　近日突然撻訂　料蝕逾100萬
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
【職場熱話】 女同事下午茶焗面包 一個失誤致焗爐著火 差點燒掉辦公室
市區地大平賣　新世界財團趁機執筍貨　79.5億接手佳兆業啟德地
市區地大平賣　新世界財團趁機執筍貨　79.5億接手佳兆業啟德地
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【理財熱話】 港男手持3個細單位 手上現金大約1千萬 「有幾多身家先可以安心退休？」
【元宇宙】虛擬土地以243萬美元出售　比曼哈頓樓價更高
【元宇宙】虛擬土地以243萬美元出售　比曼哈頓樓價更高
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
【有相睇】公屋靠靚裝變豪　放盤4日即有客要　上手業主5年賺7倍
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款