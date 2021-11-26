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【疫市營商】按摩品牌化危為機　疫下3招拓業務

商業 17:27 2021/11/26

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OSIM香港總經理葉玉燕表示，市民願意投放更多資金在家中設計，因此公司產品不再只以按摩為主，強調融入家中。（湯致遠攝）

疫情出現近兩年，對企業來說有危亦有機。港人在疫下更注重健康，亦較多時間留在家，有按摩產品品牌找到機會，今年生意額較去年同期錄得雙位數字增長。

同時，隨着新世代陸續進入職場，讓品牌在管理上亦要作出改變，新舊融合成為管理要點。

OSIM香港總經理葉玉燕表示，疫情爆發初期對業務有影響，但在4至5個月後，公司配合市場的大趨勢，在產品及市場推廣上作出3項策略（見表），生意開始穩定。

增設租用服務 吸潛在客戶

她舉例，疫情期間外出跑步需要戴口罩較辛苦，而品牌原有的行山機等運動器材，正好迎合當時情況，用家可以在家做運動。此外，疫情爆發期間，按摩院、美容院曾關閉，市民在家按摩的需求大增，帶動小型按摩產品的銷量。葉透露，目標客戶一直以本地客人為主，今年生意額按年錄得雙位數字增長。

除了適時推出產品，品牌也伺機開拓新服務接觸新客群。去年6月開拓租用產品業務，讓未曾購買按摩椅或行山機的顧客，透過每3個月租用模式，租用相關產品。當租約完結後，用家可安排上門回收或續租。葉玉燕稱，以往公司也有將型號較舊的陳列品售出，但透過租用計劃，更有效接觸新客戶。她認為，這種模式可以讓一些未曾購買按摩椅或行山機的顧客，只需付出小量金錢就可以試用，而公司每次推出更新租用計劃，亦很快額滿，且每次也有50至60人在輪候名單。

疫情令市民逗留在家的時間增加，變相令他們更着重家居設計，更願意投資，該品牌即時調整產品設計。如產品不再只以按摩為主，強調融入家中。例如其中一款產品，標榜在梳化中加入按摩功能，是家具一部分，令產品變得多元化。

「價值觀」卡牌 了解員工需求

除了在業務上進行革新，品牌在管理方面亦要迎合新世代。葉表示，公司理念主要有3大方向，分別是「傳承、共好及挑戰」。她認為，公司文化需要傳承給下一代，令新舊員工擁抱相同文化。

葉明白，新世代對工作也有不同看法，他們較着重自我價值、公司有多看重自己等。因此公司由以往的產品培訓、上而下的單向式教導，改為在研發團隊中加入新同事。她指，新舊同事在產品研發上可以融合，如資歷較深的員工可提供固有的健康知識、銷售經驗等，而新員工可提出新想法，兩者構成新組合。對新員工來說，又可藉此增加工作滿足感。

為了更了解員工，在員工培訓中會透過「價值觀」卡牌，了解他們的需求。有些員工會因曾被裁員而渴望新公司能給予安全感，有些則希望能在新公司有所成長、自我增值。公司希望從中加深認識每位新員工，排解他們的疑慮並滿足工作上的期望。

記者：廖淑瑩

疫情 家具 OSIM 產品 按摩 香港 品牌

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