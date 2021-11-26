【科技一周回顧】NFT、Metaverse上榜年度流行詞彙　FB及IG加密訊息計劃延至2023年

▲ 一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【年度回顧】Collins公布2021年度流行詞彙 NFT、Metaverse等科技字詞榜上有名

近年虛擬貨幣在全球掀起熱潮。臨近2021年尾聲，最近英國《柯林斯字典》（Collins）就對外公布本年度十大詞彙，當中NFT（非同質化代幣）榮登榜首，在今年內的使用量快速增長達至110倍，成為本年度最具代表性詞彙。Collins Learning董事總經理Alex Beecroft表示，在去年NFT幾乎無處不在，更涉獵金融、藝術及社交媒體等領域。

2/【Meta】憂兒童安全問題 FB、IG加密訊息計劃延至2023年

Meta旗下通訊軟件Whatsapp早已引入「點對點加密」（end-to-end encryption）訊息功能，並計劃明年在旗下社交平台Facebook、Instagram上全面加入加密訊息功能。不過由於社會各界對此的爭議聲音不斷，Meta最新宣布，旗下Facebook、Instagram的點對點加密訊息計劃將延至2023年。

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3/【芯片荒】各大數碼相機品牌現缺貨潮？ Sony：暫停接收A7 II、A6400新單

全球芯片荒問題持續，成為各大生產商在今年面臨的重大挑戰。據日經報道，近日Sony再次受到芯片短缺影響，已暫停接收部分數碼相機的訂單，包括Sony Alpha 7 II、Alpha 6400等無反光鏡可換鏡頭相機。據悉，由於芯片和零件短缺，Sony無法如常生產數碼相機產品，因此在門市和網站上，Sony的主力產品也相繼缺貨。

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4/【摺機取代】三星會放棄S Pen？ 傳Galaxy Note 20系列將成末代機

今年初曾有消息指，三星（Samsung）今年不會推出新款Galaxy Note系列旗艦機，惟會在明年回歸。不過據韓媒《ET News》最新報道，三星明年將不會再有任何命名為Galaxy Note系列的手機，現有機款亦會在今年底停產，即Galaxy Note 20系列可能成為該系列的末代機種。

責任編輯：李寶如