  • 23°C
香港時間 : 20211127日 (六) 12:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【遊戲熱話】Xbox 20周年設虛擬博物館　公開1999年考慮收購任天堂信件

12:00 2021/11/27

分享：

事情發生於1999年，當時微軟已計劃製作Xbox，但內部有員工擔心只有主機沒有遊戲並非好方法，因此有人就提議收購任天堂，解決沒有遊戲的情況。

為慶祝Xbox 上市20週年，微軟日前開設虛擬博物館，展出不少絕密內容！其中相當有趣的，就是一封關於當時微軟想收購任天堂的信件。

【機迷熱話】Xbox客製控制器服務更新！ 新增多種顏色及配件

事情發生於1999年，當時微軟已計劃製作Xbox，但內部有員工擔心只有主機沒有遊戲並非好方法，因此有人就提議收購任天堂，解決沒有遊戲的情況。

據《彭博》今年年初的一篇報導，訪問了Xbox前高級主管，曾經擔任第三方合作關係總監的Kevin Bachus。Bachus在訪問中指出，他與當時微軟的CEO Steve Ballmer去找任天堂開會商議收購時，對方把他們當成笑話，那場會議就像從頭到尾被取笑了一小時。

【機迷熱話】全面支援PS5無線手掣！Sony針對Android手機用戶更新

雖然這次微軟公開的信上，大部分內容基於商業機密而遮蓋，但可以看到寄件者是當時的硬件副總裁Rick Thompson，而信件最下方提到希望能與當時任天堂社長山內溥與執行董事竹田玄洋開會。另外就可見的文字還提到「我理解竹田先生的擔憂」、「希望幫助 Dolphin（海豚）成為最好的遊戲（主機）」。

信中提到的Dolphin是當年Gamecube的開發代號，而之後任天堂拒絕微軟的收購，並自行推出Gamecube。但Gamecube的銷量差強人意，直到推出Wii和NDS後，才令任天堂再度崛起，而微軟推出Xbox，成為現時遊戲主機三巨頭之一。

【PS5】第三方公司將無法銷售？ Sony申請PS5外殼專利 

記者：廖淑瑩

相關文章

【Spotify】Spotify新增「Netflix Hub」專區　用戶免費聽《魷魚遊戲》、《Bridgerton》等熱門劇集配樂
2021/11/24
【Spotify】Spotify新增「Netflix Hub」專區　用戶免費聽《魷魚遊戲》、《Bridgerton》等熱門劇集配樂
【遊戲熱話】暴雪伺服器遭DDoS攻擊影響玩家登錄　官方：現已恢復正常
2021/11/25
【遊戲熱話】暴雪伺服器遭DDoS攻擊影響玩家登錄　官方：現已恢復正常

你可能感興趣

【Spotify】Spotify新增「Netflix Hub」專區　用戶免費聽《魷魚遊戲》、《Bridgerton》等熱門劇集配樂
19:00 2021/11/24
【Spotify】Spotify新增「Netflix Hub」專區　用戶免費聽《魷魚遊戲》、《Bridgerton》等熱門劇集配樂
【遊戲熱話】暴雪伺服器遭DDoS攻擊影響玩家登錄　官方：現已恢復正常
19:40 2021/11/25
【遊戲熱話】暴雪伺服器遭DDoS攻擊影響玩家登錄　官方：現已恢復正常
遊戲設置 硬件 收購 任天堂 XBOX

下一篇文章

【變種病毒】一文看清Omicron對股債匯商品影響　邊個股市最抗跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴9988】富途散戶入場買阿里　與大戶「對賭」後市看法
【阿里巴巴9988】富途散戶入場買阿里　與大戶「對賭」後市看法
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【港元定存】港元短存最高5.8厘 7天速賺5500元
【博彩中介人】周焯華涉內地實施開設賭場犯罪　溫州調查逾年後批准逮捕、促周焯華投案自首（第二版）
【博彩中介人】周焯華涉內地實施開設賭場犯罪　溫州調查逾年後批准逮捕、促周焯華投案自首（第二版）
【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰
【人幣定存】人幣7天定存12.5厘年息延至年底 中小行月結前續打搶存戰
【網民熱話】買阿里巴巴搞到要賣樓補倉？　阿里巴巴今年累跌4成股東個個損手
【網民熱話】買阿里巴巴搞到要賣樓補倉？　阿里巴巴今年累跌4成股東個個損手
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
【MPF】冠軍MPF基金今年狂升近三成 重倉客人均賺逾7萬元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款