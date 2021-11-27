【遊戲熱話】Xbox 20周年設虛擬博物館　公開1999年考慮收購任天堂信件

▲ 事情發生於1999年，當時微軟已計劃製作Xbox，但內部有員工擔心只有主機沒有遊戲並非好方法，因此有人就提議收購任天堂，解決沒有遊戲的情況。

為慶祝Xbox 上市20週年，微軟日前開設虛擬博物館，展出不少絕密內容！其中相當有趣的，就是一封關於當時微軟想收購任天堂的信件。

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事情發生於1999年，當時微軟已計劃製作Xbox，但內部有員工擔心只有主機沒有遊戲並非好方法，因此有人就提議收購任天堂，解決沒有遊戲的情況。

據《彭博》今年年初的一篇報導，訪問了Xbox前高級主管，曾經擔任第三方合作關係總監的Kevin Bachus。Bachus在訪問中指出，他與當時微軟的CEO Steve Ballmer去找任天堂開會商議收購時，對方把他們當成笑話，那場會議就像從頭到尾被取笑了一小時。

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雖然這次微軟公開的信上，大部分內容基於商業機密而遮蓋，但可以看到寄件者是當時的硬件副總裁Rick Thompson，而信件最下方提到希望能與當時任天堂社長山內溥與執行董事竹田玄洋開會。另外就可見的文字還提到「我理解竹田先生的擔憂」、「希望幫助 Dolphin（海豚）成為最好的遊戲（主機）」。

信中提到的Dolphin是當年Gamecube的開發代號，而之後任天堂拒絕微軟的收購，並自行推出Gamecube。但Gamecube的銷量差強人意，直到推出Wii和NDS後，才令任天堂再度崛起，而微軟推出Xbox，成為現時遊戲主機三巨頭之一。

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記者：廖淑瑩