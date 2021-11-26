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【業績︱媒體股】潮牌HYPEBEAST 上半年多賺2倍　線下推廣回復至疫情前水平

股市 16:52 2021/11/26

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【業績︱媒體股】潮牌HYPEBEAST 上半年多賺2倍　線下推廣回復至疫情前水平

潮流媒體品牌HYPEBEAST （00150） 公布，截至9月底止半年業績，期內收入約4.41億元，按年增54.4%；毛利1.31億元，按年增1.02倍；純利約6297.3萬元，按年增2.02倍；每股盈利3.07元，不派中期息。

HYPEBEAST稱，媒體分部按年增加89.4%至3.27億元，而電子商務及零售分部按年增加1.0%至1.14億元。

集團稱，媒體分部的活動製作工作及線下推廣活動已回復至疫情前之水平，隨着全球營銷開支繼續增加，預計對舉辦線下活動及開展業務之需求將恢復及增加。疫情驅使各國際品牌將營銷資金由傳統營銷渠道移至數碼渠道，加速了廣告數碼化，集團預計這將增加及增大媒體合約的數量及規模，為媒體分部帶來正面影響。

HYPEBEAST提到，已售產品之平均零售價為1050元，去年同期則為969元，會繼續改良及微調其於HBX.com提供之產品。

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記者：李哲毅

港股 媒體 廣告 HYPEBEAST（00150）

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