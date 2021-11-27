【Google】唔怕再比人偷望！Chromebook擬增「防偷窺功能」

不少人在使用電腦時，都會害怕被偷望。甚至有人會為了不被偷望，使用防偷窺屏幕保護貼。為了保障用戶私隱，有外媒指出近日Google正研發一項新技術，將會在Chromebook中加入「防偷窺功能」。當有人從用家背後嘗試偷窺時，系統會立刻傳送通知，提醒用家。

【智能家居】英國禁止智能家居設備商使用預設密碼 違例將處以巨額罰款

根據科技網站9To5Mac報道，Google正為Chromebook開發「人體感應感測器」技術，並會搭載Chromebook内的鏡頭進行偵測，應用在防偷窺功能上。

據稱，當用家開啟功能後，Chrome OS系統將在屏幕角落顯示一個眼睛圖示，提醒用家可能正在被監視。當其他人正查看用家屏幕時，系統也會自動調暗屏幕。此外，若系統偵測到有其他人正在看著屏幕時，Chrome OS就會暫時關閉所有與他人對話的通知。

【網絡安全】適逢年底購物旺季 11月份惡意網站數量較本年平均激增178%

【人工智能】NVIDIA AI技術再進化 支援文字描述轉換圖像

值得注意的是，此功能只適用於配備人體感應感測器、採用Chrome OS的設備，並非適用於所有Chromebook裝置。此功能目前仍在開發中，預計最快要等到2022年，才會看到配備此功能的Chromebook。

責任編輯：何子澄