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【Google】唔怕再比人偷望！Chromebook擬增「防偷窺功能」

科技 09:30 2021/11/27

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不少人在使用電腦時，都會害怕被偷望。甚至有人會為了不被偷望，使用防偷窺屏幕保護貼。為了保障用戶私隱，有外媒指出近日Google正研發一項新技術，將會在Chromebook中加入「防偷窺功能」。當有人從用家背後嘗試偷窺時，系統會立刻傳送通知，提醒用家。

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根據科技網站9To5Mac報道，Google正為Chromebook開發「人體感應感測器」技術，並會搭載Chromebook内的鏡頭進行偵測，應用在防偷窺功能上。

據稱，當用家開啟功能後，Chrome OS系統將在屏幕角落顯示一個眼睛圖示，提醒用家可能正在被監視。當其他人正查看用家屏幕時，系統也會自動調暗屏幕。此外，若系統偵測到有其他人正在看著屏幕時，Chrome OS就會暫時關閉所有與他人對話的通知。

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值得注意的是，此功能只適用於配備人體感應感測器、採用Chrome OS的設備，並非適用於所有Chromebook裝置。此功能目前仍在開發中，預計最快要等到2022年，才會看到配備此功能的Chromebook。

責任編輯：何子澄

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